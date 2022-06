Coût, infrastructures, bilan carbone : les enjeux derrière la fin des ventes de voitures thermiques en 2035

Le Parlement européen a approuvé mercredi la proposition de Bruxelles d'interdire la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers essence, diesel et hybrides neufs en 2035, n'autorisant de facto que la vente de véhicules électriques. La mesure s'inscrit dans le plan climat élaboré par la Commission européenne pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'ici 2030, par rapport à 1990. Les eurodéputés, réunis en séance plénière à Strasbourg, ont validé le texte par 339 voix pour (249 voix contre, 24 abstentions). Ce vote serré détermine leur position avant les négociations avec les États membres pour finaliser un compromis.

Si les spécialistes s'accordent sur le bien-fondé de la mesure, elle suscite l'inquiétude de certains constructeurs et l'opposition de la droite. Coût à l'achat, emploi et restructuration de la filière automobile, bilan carbone... De nombreuses incertitudes demeurent. France Bleu fait le point.

La filière automobile est-elle prête ?

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les constructeurs ont multiplié par cinq le nombre de véhicules disponibles entre 2015 et 2021 : environ 450 modèles électriques sont désormais en vente. Avec 6,6 millions d'unités écoulées dans le monde en 2021, dont la moitié en Chine, les ventes de voitures électriques ont doublé en un an et représentent désormais 10% des ventes de voitures neuves. Stimulées par des subventions publiques, qui ont doublé en 2021 pour atteindre près de 30 milliards d'euros au niveau mondial, les ventes se sont encore accrues début 2022 avec deux millions d'unités vendues au premier trimestre (+75% sur un an).

En France, selon les chiffres publiés par la Plateforme automobile (PFA), près d'une voiture neuve sur cinq (18,3 %) vendue en 2021 était soit 100% électrique (9,8% du marché), soit hybride rechargeable (8,5% du marché). Selon les données communiquées par le CCFA, 162.106 voitures électriques ont été immatriculées dans l’Hexagone au cours de l’année dernière, soit 46 % de plus qu'en 2020.

Le marché français des véhicules électriques © Visactu

Si les constructeurs ont déjà commencé à s'adapter, "les interrogations se portent plus sur les équipementiers, et surtout les petits qui sont souvent mono-métiers et donc très dépendants d’une pièce" selon Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire Cetelem. "Beaucoup d’équipementiers sont spécialisés sur la fabrication de moteurs thermiques. Dans 15 ans, s’il n’y en a plus, si vous fabriquez des boulons pour des moteurs, vous n’allez pas vous mettre à fabriquer des batteries", a-t-il expliqué sur franceinfo. "Aujourd’hui, 77% des capacités de production de batteries électriques sont en Chine. La Chine a 20 ans d'avance dans ce domaine. Donc ce sera destructeur d’emplois pour l’industrie automobile, il faut s'y préparer."

Pour Luc Chatel, président de la Plateforme automobile qui rassemble la filière automobile en France (constructeurs, équipementiers, sous-traitants et acteurs de la mobilité) et représente les 4.000 entreprises du secteur automobile (400.000 emplois), choisir le tout électrique "est un pari risqué".

"En quatre ans nous avons multiplié par 10 la part de marché des véhicules électriques en France. Aujourd'hui, toutes les gammes de véhicules sont électrifiées. On vend en France aujourd'hui plus de véhicules électriques que de véhicules diesel, alors qu'il y a encore peu de temps le diesel était subventionné", a-t-il convenu mercredi sur franceinfo. Mais restreindre la vente de véhicules neufs à l'électrique d'ici treize ans va imposer "aux usines de se reconvertir", a-t-il nuancé, s'inquiétant de "la capacité du tissu industriel à s'adapter". "Ces entreprises ont la capacité de se reconvertir dans l'aéronautique, dans le médical mais il va leur falloir du temps pour transformer leurs appareils industriels, trouver de nouveaux clients".

Des infrastructures insuffisantes ?

Généraliser les voitures électriques impose en outre de disposer de suffisamment de bornes de recharge. Selon le recensement réalisé par l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), fin avril, la France disposait de 60.000 bornes, loin de l'objectif des 100.000 points de recharge qu'Emmanuel Macron avait fixé pour la fin de l'année 2021.

Comme ses voisins Allemand, Britannique ou encore Norvégien, la France a redoublé d'efforts depuis 18 mois. Après l'échec du réseau Corri-Door, lancé en 2015 par des filiales d'EDF et Engie, des opérateurs comme Ionity, TotalEnergies ou FastNed se sont positionnés sur le marché avec l'objectif d'équiper toutes les aires d'autoroutes françaises d'ici la fin de l'année. 300.000 bornes lentes (+30% sur un an) et 50.000 rapides (+30% aussi) ont été installées en Europe en 2021, selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais cette augmentation de 30% sur un an reste insuffisante face à l'explosion prévue du marché des voitures électriques. D'après l'association européenne des constructeurs d'automobiles, il faudrait un réseau de 6,8 millions de chargeurs d'ici 2030, soit une installation de 14.000 chargeurs par semaine, pour répondre aux besoins.

Quelle efficacité écologique ?

Les voitures représentent aujourd'hui au moins 12% des émissions de CO2 dans l'UE. Interdire la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035 permettrait donc de limiter les gaz à effet de serre qui font grimper la température globale. Selon une étude de l'Agence de la transition écologique (Ademe), en France, les gaz à effet de serre émis par "la fabrication, l’usage et à la fin de vie d’un véhicule électrique, sont actuellement deux à trois fois inférieurs à ceux des véhicules essence et diesel".

Mais l'impact des voitures électriques sur le climat et l'environnement n'est pas neutre. "Les atouts environnementaux du véhicule électrique sont intrinsèquement liés à la mise en œuvre de la transition énergétique à la sortie des énergies fossiles et nucléaire" souligne l'Ademe dans son rapport. Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire Cetelem, approuve : "D’un point de vue environnemental, pour que la voiture électrique soit zéro émission, il faut que l’électricité produite soit décarbonée. Ce qui est loin d'être le cas dans plusieurs pays d’Europe", a-t-il soutenu sur franceinfo.

Autre enjeu : la conception des batteries et leur recyclage. "Fabriquer des batteries, cela émet du CO2", rappelle l'économiste. "Il faut des terres rares, aller chercher du cobalt et du lithium, ce n’est pas neutre pour l’environnement. Ce sont des choix politiques. On ne peut pas dire que la voiture électrique est idéale d'un point de vue environnemental".

Enfin, selon une autre étude de l'Ademe, les voitures électriques émettent, elles aussi, des particules fines.

Des voitures trop chères ?

Si les constructeurs ont commencé à se préparer à faire de la voiture électrique "le standard universel" comme l'indiquait lundi sur franceinfo Bernard Jullien, économiste et spécialiste de l’automobile, ces véhicules ne sont pas encore accessibles pour tout le monde, notamment à cause du coût de la batterie. Selon cet expert, actuellement, il faut compter entre 30 et 40.000 euros pour acquérir une voiture électrique neuve : ces véhicules "sont actuellement trop chers pour qu'ils deviennent populaires", a-t-il souligné. "Les acheteurs de voitures neuves dans une société comme les nôtres sont déjà une toute petite minorité de ménages". Si les prix ne baissent pas, "dans un paysage français, où on avait traditionnellement 2 millions de voitures neuves immatriculées par an, on pourrait descendre à un million", d'après cet expert.

Pour renverser cette tendance, il faudrait donc accepter de faire des "véhicules plus petits, moins gourmands, avec une emprise au sol moindre" et avec des masses moins conséquentes. Selon une étude de France Stratégie, les voitures électriques pourraient coûter 10.000 euros de moins d'ici 10 ans grâce à la baisse progressive du prix des batteries.

Encore faut-il que le prix des matières premières indispensables à leur fabrication n'augmente pas, comme c'est le cas actuellement en marge du conflit en Ukraine. Ces batteries sont en effet gourmandes en métaux rares, le cobalt ou le lithium, dont la production est davantage contrôlée par la Chine que par les pays européens.

"Les pouvoirs publics, les industriels et les investisseurs doivent rester vigilants et créatifs pour éviter les problèmes d'approvisionnement en minéraux essentiels", a souligné le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, en marge de la publication du rapport annuel de l'agence sur l'électrification du parc automobile. D'après l'AIE, les besoins en lithium notamment devraient être multipliés par six d'ici 2030, à 500 kilotonnes, nécessitant l'ouverture de 50 nouvelles mines.

Ces minéraux sont extraits principalement dans des pays comme l'Australie, au Chili ou en République démocratique du Congo. Mais la Chine produit trois quarts des batteries à lithium-ion, la technologie dominante, et contrôle plus de la moitié des capacités de transformation et de raffinage du lithium, du cobalt et du graphite. "Les gouvernements européen et américain ont pris des engagements forts pour développer des capacités de production de batteries, mais la majorité de la chaîne logistique devrait rester chinoise jusqu'en 2030", estime l'AIE.

Des technologies alternatives de batteries, du recyclage, mais aussi des incitations à acheter des voitures plus petites pourraient aider à économiser ces minéraux. L'AIE recommande d'augmenter les taxes sur les véhicules thermiques tout en baissant progressivement les subventions à l'achat d'électriques. L'agence recommande également d'étendre ces programmes aux camions et bus mais aussi aux pays en développement, et de les accompagner par le développement de réseaux de recharge.

Lors de son premier discours de campagne le 17 mars, le candidat Macron avait promis le déploiement d'"une offre abordable de véhicules électriques (...) en mettant en place des mécanismes de leasing pour accompagner les ménages les plus modestes". Mais les contours de ce "leasing social" n'ont pas encore été précisés. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avait expliqué en mars que ce dispositif serait réservé aux professions socio-médicales, aux jeunes et au grand public sous conditions de ressources. Il viserait au moins 100.000 véhicules électriques en leasing par an, pour un coût estimé de 50 millions d'euros pour la première année, soit un montant de 500 euros par véhicule. La mesure devrait être insérée dans une Loi de finances rectificative a indiqué la nouvelle ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, en charge du dossier, mais le calendrier précis n'est pas encore connu.