Coutances, France

Coutances aura un transport urbain à partir de la rentrée de septembre 2018. C'est Normandie Voyages, filiale de Transdev, qui assurera le service. La convention de délégation de service public a été signée mardi 3 avril en mairie de Coutances.

Une ligne du nord au sud

L'itineraire est en cours de construction mais on sait déjà qu'il traversera Coutances du nord au sud et passera par des points névralgiques comme le centre-ville, la gare, les zones commerciales, le quartier Claires Fontaines, le Pont de Soulles et la zone du stade.

Un minibus urbain

C'est un minibus d'une capacité totale de 23 places assises ou debout, qui circulera sur le trajet du lundi au samedi, de 7h à 19h, au rythme d'un passage par heure, soit 11 à 12 allers-retours par jour.

Les arrêts précis seront déterminés dans les semaines qui viennent, la tarification également ainsi que le nom de ce nouveau réseau. Il sera mis en service à la rentrée de septembre 2018.