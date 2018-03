Paris, Île-de-France, France

Surfer sur Internet dans le métro parisien est aujourd'hui encore bien compliqué. Alors que la RATP avait promis un déploiement total de la 3G/4G pour fin 2017, un peu moins de la moitié des stations est actuellement couverte, a indiqué Catherine Guillouard, la présidente de la RATP à l'occasion de la présentation des résultats de l'entreprise vendredi 23 mars.

Mais le rythme de déploiement s'accélère. Quand je suis arrivée l'été dernier, seules une vingtaine de stations souterraines étaient équipées, a rappelé Catherine Guillouard. Aujourd'hui on en est à 90 et on a bon espoir continuer sur ce rythme-là". Si l'on ajoute les stations aériennes, 47 % du réseau, soit 170 stations, est aujourd'hui couvert. La ligne 1 du métro ainsi que les lignes A et B du RER sont parmi les mieux équipées.

Pour expliquer son retard, la RATP avance des difficultés techniques. "On est sur un réseau historique, c'est compliqué, affirme la présidente de la RATP. On fait travailler quatre opérateurs dans des locaux exigus, tout en respectant les consignes de sécurité". L'entreprise vise désormais un déploiement total d'ici fin 2019.