Couvre-feu à 18 heures : l'heure de pointe démarrera à 15h30 dans les transports franciliens

Avec la mise en place du couvre-feu à 18 heures, l'offre de transports va être renforcée plus tôt dans l'après-midi annonce Valérie Pécresse, la présidente d’Île-de-France Mobilités.

Avec le couvre-feu à 18 heures, toute notre vie quotidienne va être décalée. Et les transports ne font pas exception. Pour permettre aux Franciliens de rentrer chez eux avant 18 heures dans de bonnes conditions, la RATP et la SNCF vont renforcer leur offre l'après-midi, avant 16h30 (qui est le début actuel de l'heure de pointe). "Île-de-France Mobilités a demandé aux opérateurs de mettre rapidement en oeuvre les renforts qui seraient nécessaires pour avancer l'heure de pointe".

"La région s'apprête à avancer l'heure de pointe de l'après-midi à 15 h 30 ", a précisé Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) dans une vidéo du média Brut. La fréquence des bus, métros, trains de banlieue et RER pourrait augmenter "jusqu'à 30%", indique IDFM. A l'inverse, l'offre diminuera en soirée. A partir de 19 heures, elle sera équivalente à ce qui se passe aujourd'hui après 21 heures. A savoir un métro sur deux environ et 30 minutes maximum entre chaque RER et Transilien.

Aucune date n'a pour l'instant été avancée pour la mise en place de ces changements. "IDFM doit d'abord échanger avec les associations d'usagers et les différents ministères", a expliqué Stéphane Beaudet vendredi sur France Bleu Paris. "Mais on sera prêt la semaine prochaine".