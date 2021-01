Couvre-feu : aucune conséquence pour les TER et les cars en Pays de la Loire

Malgré le couvre-feu qui entre en vigueur samedi à 18 heures partout en France, l'offre de transports régionaux restera la même en Pays de la Loire. C'est ce qu'a annoncé le Conseil régional dans un communiqué publié vendredi. Les horaires et les fréquences des TER, des lignes régulières d'autocars, des cars scolaires et des navettes entre l'île d'Yeu et le continent sont maintenus entre 18 heures et 6 heures.

Les voyageurs devront toutefois se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire et d'une pièce d'identité en plus de leur titre de transport.