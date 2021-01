Couvre-feu en Dordogne : les horaires de Péribus s'adaptent

Péribus annonce des changements sur la circulation des bus à cause du couvre-feu avancé à 18 heures.

A partir de ce mercredi 20 janvier, Péribus annonce des changements dans la circulation de ses bus dans l'agglomération de Périgueux.

Les horaires ne changent pas la journée mais les derniers départs ne sont plus assurés sur certaines lignes : A, B, C, D et de K1 à K5. Vous retrouvez tous les horaires ICI.

Le service Handibus est lui maintenu sans changement.

L'agence Périmouv' est ouverte au 22 cours Montaigne, du lundi au vendredi de 9 heures à midi et de 13h30 à 18 heures. En revanche, l'agence reste fermée le samedi.