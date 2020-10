Couvre-feu en Île-de-France : l'offre des transports en commun réduite après 21h

C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui doivent se déplacer la nuit malgré les mesures de couvre-feu. L'offre de transports en commun de la région parisienne va être réduite dès mercredi 28 octobre à partir de 21 heures.

Si l'amplitude horaire reste la même et que l'offre de transport est maintenue à 100% jusqu'à 21 heures, dès le début du couvre-feu les choses vont changer. Il n'y aura par exemple plus qu'un métro sur deux, idem pour la plupart des bus, à l'exception des lignes plus fréquentées et de celles desservant les hôpitaux qui ne "subiront aucun changement" selon Île-de-France Mobilités.

Du côté des trains et des RER, l'offre aussi sera réduite à un train sur deux "sauf pour les lignes où le temps d'attente est supérieur ou égal à 30 minutes en période normale", précise IDFM. Pour les tramways, la réduction se fera de manière progressive entre 21 heures et la fin du service.

Des lignes renforcées entre 20h et 21h

Une bonne nouvelle toutefois, puisque les lignes 4, 7 et 13 seront renforcées juste avant le début du couvre-feu entre 20 heures et 21 heures afin de "faire face aux situations de surcroît de trafic."

Avant de prendre cette décision, Île-de-France Mobilités a analysé la fréquentation de ses lignes et a consulté des associations de voyageurs. Sur la semaine du 17 au 24 octobre, le trafic était par exemple de 13% par rapport à la normale après 21H00, et chutait à presque 0 après 23H00.

Le niveau d'offre des transports en commun doit désormais être analysée quotidiennement pour s'adapter au mieux à la fréquentation et aux nouveau rythme de vie des usagers.