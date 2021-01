Avec le nouveau couvre-feu à 18h, l'offre de transports va s'adapter assure sur France Bleu Paris ce vendredi, Stéphane Beaudet, le vice-président de la région en charge des transports avec une montée en puissance avant 18h et une réduction de l'offre possible après 18h.

Couvre-feu : "il va falloir renforcer et démarrer l'heure de pointe plus tôt" dans les transports franciliens

Tous à la maison à 18h. Les associations d'usagers redoutent un rush entre 17 et 18h. "Il va falloir renforcer et démarrer l'heure de pointe plus tôt", annonce Stéphane Beaudet sur France Bleu Paris ce vendredi, "et baisser l'offre après 18h quand il y aura moins de gens à l'inverse."

Le vice-président de la région Ile-de-France, en charge des transports, indique que des négociations vont débuter aujourd'hui avec les associations d'usagers. _"Ça reste à caler avec les associations d'usagers et avec les différents ministères ce week-end. La semaine prochaine on sera prêt."Toutefois, le maire d'Evry-Courcouronnes rappelle que "le couvre-feu ne veut pas dire fermeture des centres de loisirs à 18h, des dérogations sont possibles pour le travail, pour aller chercher les enfants."_

Pas de hausse du pass-navigo

Pas de problème de personnel "a priori". "Aujourd'hui quasiment tout le monde travaille", contrairement au printemps dernier. "On est dans un confinement de guerre, puisqu'on nous permet à toutes et tous de travailler pour faire fonctionner l'économie du pays."

Stéphane Beaudet rassure aussi les usagers. "Pas de hausse des tarifs", même si le déficit va encore se creuser cette année avec la fréquentation toujours en baisse et la crise sanitaire qui perdure. Il rappelle que la région a fixé avec l'Etat deux lignes rouges à ne pas franchir : "un, on ne fait pas payer aux Franciliens la crise sanitaire, et deux, on ne ralentit le rythme des travaux."

