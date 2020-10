Couvre-feu : tous les transports maintenus en Ile-de-France après 21h

Bus, métro, tramways, trains et RER continueront de rouler normalement en Ile-de-France après 21 heures, a indiqué jeudi un porte-parole d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) à France Bleu Paris. La mise en place du couvre-feu nocturne à partir de samedi n'entraîne aucun changement dans l'immédiat.

Tous les transports restent ouverts aux horaires habituels, pour permettre à ceux qui travaillent la nuit de se déplacer. Mais à terme l'offre pourrait être réduite en fonction de la fréquentation. "Nous allons étudier ça de près et ajuster en fonction", fait savoir IDFM. Une réduction de la fréquence ou des fermetures de station ne sont donc pas à exclure dans les prochaines semaines.

Une attestation pour se déplacer

Pendant le confinement, seuls 30% des RER et métros continuaient de circuler. Certaines associations d'usagers s'inquiètent de voir disparaître les premiers trains du matin. "Beaucoup d'usagers ont besoin de prendre le premier métro ou le premier RER, rappelle Plus de trains. "Il est important d'assurer une offre à 100 % dès 5 heures dans les RER-Transilien et dès 5h30 dans le métro". Et de rappeler que lors du confinement, les premiers trains étaient bondés sur certaines lignes comme le RER B ou la ligne 13.

L'association s'inquiète aussi de voir la fréquentation augmenter entre 20 heures et 21 heures. "Cela fait partie des choses que nous allons étudier de près", fait savoir IDFM. "Quels sont les nouveaux comportements? Les gens vont-ils partir plus tôt du bureau? Etc...". La SNCF et la RATP font savoir qu'elles appliqueront les éventuels changements d'offres décidés par IDFM.

Les usagers qui prendront les transports entre 21 heures et 6 heures devront être munis d'une attestation. Le Premier Ministre, Jean Castex, a précisé jeudi, les motifs de déplacement autorisés : pour raison de santé, pour travailler, pour voir un proche en situation de dépendance, ou pour prendre un train ou un avion part ou arrive après 21 heures. Dans ce dernier cas, "il faudra pouvoir, le cas échéant, montrer un billet", prévient le Premier Ministre.