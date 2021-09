Covid-19 : 7 millions d'euros de perte pour la Sétram depuis le début de la crise sanitaire

La facture est salée pour le réseau de bus et de tramway de l'agglomération du Mans. Entre le coronavirus et les grèves du printemps, la Sétram a perdu 7,5 millions d'euros. L'entreprise enregistre aussi une baisse du nombre de voyageurs, pour l'instant en tout cas.

La crise sanitaire a laissé des traces. "Et elle n'est pas terminée", précise ce mercredi Jean-Paul Pringuet, le directeur de la Sétram. "Nous n'avons pas encore retrouvé tous nos voyageurs". Entre le télétravail, la fermeture des écoles, des commerces et le pass sanitaire, la facture est salée. "On a perdu 4 millions d'euros de recettes en 2020 et à peu près 3 millions d'euros cette année. On a quand même une bonne nouvelle pour cette rentrée car on a repassé la barre des 100.000 voyageurs par jour". Mais il en manque encore pour atteindre les 125.000 usagers quotidiens d'avant la crise.

Car certains abonnés ne sont pas encore revenus. "Pendant la crise, ils ont pris d'autres moyens de transport donc on compte sur de nouveaux voyageurs qui vont émerger pour retrouver le niveau de fréquentation habituel". Les travailleurs ne représentent que 10% des clients de la Sétram.

Les grèves du printemps ont coûté 500 000 euros à la Sétram

L'année 2021 a aussi été marquée par les grèves à répétition du printemps. Une partie des salariés a cessé le travail pour demander de meilleurs salaires, une prime Covid et de meilleures conditions d'exercice de leur métier. "L'impact financier porte à la fois sur la perte de recette sur les jours qui n'ont pas été travaillés. Et puis il y a aussi un impact financier en terme de pénalités. Quand on annonce un service minimum et qu'on ne le tient pas parce que les dépôts sont bloqués, on a contractuellement, automatiquement des pénalités qui tombent". Une perte financière estimée à 500.000 euros en tout par le directeur de la Sétram qui ne comprend pas l'obstination des grévistes.

"C'était un coup pour rien car ils n'ont fait qu'obtenir les augmentations de salaire qu'on avait proposées. Ce n'est pas brillant. Je ne fustige pas le droit de grève. Cela ne me pose aucun problème. Je dis simplement que, quand on fait des grèves pour uniquement faire un coup médiatique, là, par contre, on se trompe de cible."

C'était un coup pour rien, un coup médiatique. - Jean Paul Pringuet , directeur de la Sétram à propos des grèves du printemps

Un manque à gagner de 7,5 millions d'euros en tout que la Sétram ne va pas faire payer aux usagers. Pas question d'augmenter le prix du ticket de bus ou de tram." Les tarifs sont fixés par Le Mans Métropole qui a des finances saines. L'année dernière, il nous a aidés à passer le cap car avec 4 millions de moins on ne s'en sortait pas. On compte encore sur cette aide cette année car nous sommes sur une crise mondiale et exceptionnelle. L'ensemble des réseaux de transports se sont fait aider par les collectivités".

Jean-Paul Pringuet, directeur de la Sétram © Radio France - yann lastennet

Trois chronolignes début 2025

Pour regagner des clients, la Sétram compte notamment sur trois chronolignes au Mans et à Coulaines. Des bus plus rapides et plus réguliers. Une nouvelle phase de concertation débute ce mercredi auprès des conseils de quartier. Car la Sétram a revue sa copie. De nouveaux aménagements ont été effectués pour tenir compte des remarques des usagers par rapport à la première mouture. "Des choses à la marge. C'est du stationnement par ci, des pistes cyclables par là. Nous, notre but ce n'est pas d'embêter les habitants, c'est de faire plaisir à tout le monde".

Des réunions publiques sont également prévues sur le sujet. Les concertations devraient durer trois mois avant les appels d'offre et le début des travaux. La mise en service est prévue en 2025.

