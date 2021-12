Covid-19 : "On demande aux passagers de ne pas consommer dans les voitures bar", déclare le PDG de la SNCF

À quinze jours des vacances de Noël, et alors que la situation sanitaire se dégrade, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a annoncé que consommer dans les voitures bar ne sera désormais plus possible. "Pour le moment, car la situation sanitaire est très évolutive, le bar reste ouvert, les passagers peuvent acheter à manger mais on leur demande de consommer à leur place, ce qui réduit les risques", celaévite "l'agglomération de personnes sans masques mangeant les unes à côté des autres", a-t-il expliqué.

Limités dans leur déplacement l'an passé en raison de la pandémie, les Français ont massivement réservés en vue des congés de fin d'année. "Il y a un appétit de voyage très fort", les ventes étant pour l'instant meilleures qu'en 2018, a souligné le patron de la compagnie ferroviaire. "On croise les doigts", a-t-il ajouté alors que le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19 continue de progresser. Près de 50.000 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, selon les derniers chiffres publiés mercredi par Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10.000 (10.558) pour le deuxième jour consécutif (10.249 mardi et 9.860 lundi), un seuil qui n'avait plus été atteint depuis le 12 septembre.

Interrogé sur une étude de l'institut Pasteur, publiée le 26 novembre et indiquant que prendre un train entraîne un sur-risque d'infection de 30%, soit autant que le covoiturage sans masque, Jean-Pierre Farandou a affirmé qu'il n'y avait "pas de cluster apparent ni chez nos voyageurs, ni chez nos personnels à bord des trains". Et d'insister sur le fait que les contrôleurs qui "passent leur vie dans les trains" n'ont pas été particulièrement affectés.

La SNCF respecte les normes sanitaires, a-t-il insisté, assurant que les contrôleurs "font des rappels fréquents" concernant le port du masque, et que ces rappels à la règle sont "la plupart du temps largement suffisants". "Quand un voyageur refuse ostensiblement de porter un masque, il est arrivé que le train soit arrêté pour faire descendre ce passager", a affirmé Jean-Pierre Farandou.

Interrogé sur un rapport de l'inspection du travail du Rhône, pointant en juin dernier un "renouvellement d'air insuffisant" dans les trains, le PDG de la SNCF a rétorqué que l'entreprise a "contesté cet avis et gagné en première instance". Jean-Pierre Farandou assure aussi que les trains sont aérés très régulièrement, _"c_omme si vous ouvriez les fenêtres chez vous toutes les six minutes dans les trains régionaux, et toutes les neuf minutes dans les TGV". Enfin, selon le président du groupe ferroviaire, "tous les matériels sont complètement désinfectés, au moins une fois par jour".