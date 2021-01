Covid-19 : 7,7% des usagers n'utilisent plus les transports en commun à Paris

Moovit vient de publier son rapport mondial 2020 sur l'utilisation des transports en commun en France et dans le monde. Ce rapport comprend aussi une analyse comparative de neuf grandes métropoles françaises (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse).

A Paris 40,4% des usagers prennent moins les transports en commun qu'avant

Dans la capitale, les usagers des transports en commun réagissent un peu plus qu'ailleurs en France à la crise sanitaire.

Les Parisiens sont 40,4% à affirmer utiliser les transports en commun moins fréquemment qu'avant, c'est donc plus qu'au niveau national (39%). Ils sont 42% à ne pas avoir changé leurs habitudes (45% au niveau national).

A Paris 7,7% des usagers déclarent avoir totalement abandonné l'usage des transports en commun à cause du Covid-19. C'est un tout petit peu plus, là aussi, qu'au niveau national où ils sont 7,5% à avoir cette attitude.

Les autres moyens de transport ont trouvé un écho à Paris auprès de 2,5% des usagers des transports en commun. Ils ont changé au profit de la trottinette du vélo ou du scooter électrique.

Etude Moovit sur les transports en commun en 2020 - Moovit

Moins d'attente et des rames moins bondées

L'un des premiers problèmes soulevé par les voyageurs parisiens, c'est le temps d'attente durant le trajet. En moyenne, il est de 11 minutes. Ce temps d'attente peut même devenir un repoussoir.

A la question “Pendant cette pandémie du Covid-19, qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser davantage les transports en commun?”, la raison première pour 44% des Parisiens est "Augmenter la fréquence de passage des véhicules de transport afin que les véhicules soient moins bondés"

Les attentes des usagers à Paris - Moovit

Les Parisiens et les transports en commun

Cette année encore, les Parisiens sont les Français qui passent le plus de temps dans les transports (52 minutes en moyenne par trajet). Les Toulousains sont ceux qui ont le temps de trajet le plus court (33 min).

Pour un trajet simple, ce sont encore les Parisiens qui font le plus de kilomètres en moyenne (10,4 km). La plus courte distance revient aux Montpelliérains avec 3,1 km.

Enfin les Parisiens sont les Français qui marchent le plus durant leur trajet (795m).

Comment s'est faite l'étude de Moovit

Le rapport se base sur l'analyse de millions de données anonymes de demandes d'itinéraires et sur une enquête effectuée auprès des utilisateurs de l'application Moovit entre janvier et novembre 2020, dans 104 métropoles et 28 pays.

"Cet outil analytique permet de découvrir la façon dont sont utilisés les transports en commun et les moyens de micromobilité en France et dans le monde, en comparant 2019 et 2020, et d'analyser l'impact du COVID-19 sur l'utilisation des transports en commun", précise Moovit.