Covid-19 : fin de la galère pour une famille clermontoise confinée en Argentine

Partie pour un périple de six mois en Argentine, une famille clermontoise s'était retrouvée confinée par la police à Gualeguaychu près de la frontière avec l'Uruguay. Hébergé dans une cabane, le couple, et leur enfant de onze ans, ont finalement obtenu les autorisations nécessaires pour rejoindre Buenos-Aires avec leur véhicule tout-terrain.

La famille va pouvoir rentrer à Clermont-Ferrand

"Nous avons eu notre autorisation de circuler de l'Ambassade de France tard dans la nuit" raconte Carlos Da Costa. "Les billets d'avion ont suivi quelques minutes plus tard, mais il nous fallait impérativement avoir une impression sur papier" poursuit le père de famille. "La seule solution, c'était la police et de tout façon il fallait les avertir de notre départ, après quelques palabres avec les autorités je sortais enfin avec le précieux laisser passer".

Chasse aux masques

Trois heures de route et plusieurs barrages de police plus tard, les Clermontois arrivent dans la ville de Tigre où leur véhicule pouvait être laissé en sécurité. "Mais entre temps, coup de téléphone de notre intermédiaire argentin qui nous organisait la suite en taxi vers l'aéroport et qui nous dit qu'on doit impérativement acheter des masques car c'est obligatoire" poursuit Carlos Da Costa. La chasse aux masques est ouverte dans les pharmacies de la ville. "Bref vous l'aurez compris cette journée a été pour nous le jour le plus long". Mais après bien dé déboires, dans quelques heures, la famille va retrouver Clermont-Ferrand.

Aéroport désert

Mais avant de quitter l'Argentine, Carlos Da Costa tenait à envoyer ce message. "Nous ne remercierons jamais assez notre hôte, Omar, sans lui notre quarantaine qui aura duré 21 jours aurait été beaucoup plus compliquée, les services de l'Ambassade et du Consulat de France en Argentine dont le travail a été remarquable. Et enfin vous les amis, les inconnus, les Argentins qui nous avez soutenu, et merci à France Bleu de nous avoir permis de témoigner de cela".