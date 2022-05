Covid-19 : fin du masque obligatoire dans les transports en commun de Strasbourg, sauf côté allemand

Comme partout en France, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun en Alsace et notamment à Strasbourg à compter de ce lundi 16 mai. Seule exception : la ligne D du tram strasbourgeois, qui arrive en Allemagne où le masque reste obligatoire

C'est fi-ni ! Plus besoin de porter le masque à partir de ce lundi dans les transports en France. Cela concerne les aéroports, les avions de toute l'Union européenne (sauf réglementation différente par les compagnies), les trains, les taxis.

Mais aussi les transports en commun du quotidien. Les bus, métros et tramways. Plus besoin donc de mettre le masque dans les trams et bus de la CTS à Strasbourg dès ce lundi matin 16 mai.

Depuis quelques jours, dans les tramways de Strasbourg, certains avaient de toute façon déjà pris la liberté de faire tomber le masque. Dans les wagons, plusieurs voyageurs étaient déjà assis sans masque.

Ceux qui le portaient encore sont partagés. "Moi je vais l'enlever, je suis contente, je peux enfin respirer, la vie reprend à peu près normalement" dit une jeune femme rencontrée sur la ligne E. "Ce me fait bien plaisir aussi" renchérit sa voisine.

Mais beaucoup refusent de quitter le masque. "Je ne suis pas impatient. Je vais continuer à la porter, pour me protéger du Covid, mais aussi de la gastro ou du rhume. Je continuerai à le mettre au travail, partout où il y a du monde" dit un autre voyageur.

Masque obligatoire côté allemand

_"Moi je suis fragile, je vais me faire opérer. Et c'est trop tôt. On ne sait pas comment vont évoluer les choses. Je verrai à la fin de l'ét_é" explique pour sa part Christiane, assise elle aussi dans le tram, masque bien ajusté sur le visage. Caroline Messner, directrice relations clients à la CTS, confirme que les avis sont partagés : "_ll y a les deux. On a des clients qui en avaient ras le bol. Mais on a aussi certains clients fidèles au masque. Et qui s'étonnaient ou même s'agaçaient du manque de sérieux sur le port du masque de certains autres voyageurs. Certains sont donc attachés au masque, d'autres vont le vivre comme une délivranc_e" dit la responsable. Elle rappelle que le masque reste conseillé, et que les Strasbourgeois peuvent donc toujours le porter librement dans les transports.

Seule subtilité à Strasbourg : les voyageurs devront remettre leurs masques uniquement sur les deux derniers arrêts de la ligne D en arrivant à Kehl, côté allemand. Car le port du masque est toujours obligatoire en Allemagne. La ville de Kehl peut toujours diligenter des contrôles.