Covid-19 : l'aéroport de Brest teste un purificateur d'air

Pour compléter son dispositif de prévention sanitaire, l'aéroport de Brest vient d'installer une unité mobile de purification d'air dans la zone de contrôle. Cet équipement, fourni par l'entreprise finistérienne ETT, permet de détruire plus de 99,9% des microparticules dont les virus et bactéries

Ça ne dispensera pas des gestes barrières, mais l'aéroport de Brest Brestagne (Finistère) vient de se doter d'un nouvel outil pour protéger les personnels et les passagers contre le coronavirus. Un purificateur d'air conçu par l'entreprise ETT (spécialiste des climatisations) est à l'essai depuis la fin décembre.

Une machine qui "rassure"

L'appareil ne passe pas inaperçu au milieu du poste d'inspection filtrage, là où chaque passager est contrôlé avant d'accéder aux salles d'embarquement. "L'ensemble des flux de l'aéroport se croisent ici, il y a une concentration importante, rappelle François Madec, le responsable technique de l'aéroport de Brest. Dans un premier temps cette machine rassure, et dans un second temps vu le volume d'air filtré on a l'impression qu'on se sent plus en sécurité." La tour est capable de capter et de recycler 3 000 mètres cubes d'air par heure.

Ses concepteurs affirment que la "Safe Air Unit" permet de détruire 99,95% des microparticules, dont les virus et bactéries. "L'air qui sort est 1 000 à 10 000 fois plus pur qu'en entrant" assure Gaël Le Noret, chef de projet R&D chez ETT. L'entreprise de Ploudalmézeau finance actuellement des essais en laboratoire pour évaluer plus précisément l'efficacité du dispositif. Car il n'existe pas de certification réglementaire pour ce type de produits.

Sur les 20 unités déjà produites par ETT, 10 sont actuellement mises à disposition dans des lieux recevant du public (cantine scolaire, hypermarché...). Une centaine de clients ont déjà manifesté leur intérêt.