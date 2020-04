Covid-19 : la galère d'une famille clermontoise confinée par la police en Argentine

Partie pour un périple de six mois en Argentine, une famille originaire de Clermont-Ferrand se trouve confinée dans une cabane à Gualeguaychu, près de la frontière avec l'Uruguay. Stigmatisé par la population, le couple, et leur fils de onze ans, espèrent pouvoir rapidement regagner la France.

Le périple de cette famille, partie en autonomie complète en Argentine avec un véhicule tout-terrain et une remorque, s'est arrêté dans la ville de Gualeguaychu près de la frontière avec l'Uruguay. "Nous avons essayé de passer la frontière pour prendre un avion et rentrer, mais à la vue de nos passeports français, cela nous a été refusé".

la galère pour les baroudeurs clermontois

Carlos Da Costa raconte le début de la galère. Il a fallu très vite trouver un toit pour lui, sa femme, et son fils de 11 ans. Un hôte bienveillant leur a loué une cabane. Mais très vite, la police est venu leur signifier leur mise en quarantaine.

Hostilité de la population locale et rondes de police

"On a senti très rapidement une certaine méfiance" poursuit Carlos Da Costa, "les gens venaient prendre des photos, la presse locale nous a stigmatisé" explique le clermontois, "la police fait des rondes la journée comme la nuit pour vérifier que nous n'avons pas bougé". Au confinement, s'ajoute l'interdiction de sortir à l'extérieur. Une situation difficile à vivre pour un couple et son enfant dans un espace très réduit. "La nuit, la température peut monter jusqu'à 40 degrés, et les moustiques transmettent la Dingue" s'inquiète le père de famille.

Course contre la montre

Une première évacuation sanitaire leur a été proposée par l'Ambassade de France. "Mais j'ai estimé que nous n'étions prioritaires par rapport à d'autres" explique Carlos Da Costa. Le problème, c'est que les vols au départ de l'Argentine se font rares. "Le dernier, c'est ce mercredi je crois". Désormais, il faut attendre une hypothétique autorisation des autorités pour pouvoir circuler. Mais l'aéroport de Buenos Aires est à 250 km, et cela paraît très loin. "Il faudrait qu'on puisse aller à l’hôpital le plus proche pour s'assurer que nous ne sommes pas contaminés, mais obtenir ce document, et l'imprimer, c'est pas gagné".

Appel à la solidarité auvergnate

La famille espère toutefois pouvoir quitter l'Argentine. L'Ambassade cherche des solutions pour les exfiltrer. "Mais il faut aussi un alignement des planètes" analyse froidement Carlos Da Costa. "Il faudrait qu'on passe tous les points de contrôles, et surtout, je cherche une aide logistique pour mettre le véhicule et la remorque en sécurité". En réalité, c'est l'outil de travail de ce baroudeur auvergnat, qui avait momentanément délaissé son activité pour ce périple en famille. "L'idéal serait un coup de main d'une grande entreprise française sur place, Michelin par exemple". L'appel à la solidarité auvergnate est passé.

le confinement d'une famille clermontoise en Argentine

En attendant, la course contre la montre se poursuit pour le père de famille."Mais je sais aussi qu'il y a encore près de 3000 français coincés à l'étranger qui veulent rentrer, merci à tous pour la solidarité, et merci France Bleu de relayer ce message".