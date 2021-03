Le plan de transport SNCF revu à la baisse, dans les Hauts-de-France

En raison de la crise sanitaire et des restrictions de circulation, la SNCF adapte son plan de transport. À compter de ce lundi 29 mars, seuls 72 % des TER seront assurés, ainsi que 8 aller-retours par jour entre Paris et Lille et 6,5 aller-retours entre Paris et Arras en TGV.

Une partie des TER et des TGV vont rester à quai, à cause de la crise sanitaire.

À partir de ce lundi 29 mars, les trains vont être moins nombreux à circuler dans les Hauts-de-France. C'est la conséquence des mesures sanitaires renforcées décidées dans la région : des déplacements restreints, davantage de télétravail et par conséquent, beaucoup moins de voyageurs à bord des trains. La mesure va rester en vigueur au moins jusqu'au 16 avril.

Le trafic TER est réduit à 72 %, en privilégiant des trains aux heures de pointe, en matinée et en soirée. La circulation des TERGV est limitée à 83 %, afin d'assurer aux salariés un aller-retour domicile-travail en semaine.

Pour les TGV, la SNCF s'engage à assurer au moins 2 allers-retours par jour en semaine entre Paris et chaque ville de la région, soit 8 aller-retours par jour entre Lille et Paris et 6,5 allers-retours entre Arras et Paris.

Une fréquentation en baisse de moitié

Les décisions concernant les TER ont été prises en concertation avec le Conseil Régional, en tant qu'autorité organisatrice du transport régional. Son vice-président, en charge des Transports, Franck Dhersin justifie ces choix par une baisse très importante de la fréquentation : _"_45 % d'usagers en moins et 55 % d'abonnés mensuels en moins. On perd 8 à 9 millions de recettes tous les mois. Ce n'est pas supportable. Si nous ne faisions rien, cela mettrait en difficulté les finances des Hauts-de-France."

Pour les TGV internationaux, l’offre est également adaptée. Par exemple, l'Eurostar maintient un seul aller-retour par jour sur la ligne Londres-Lille-Bruxelles-Amsterdam.

Des billets échangeables et remboursables

Dans ce contexte, la SNCF maintient ses offres commerciales. Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment (1h30 avant le départ pour les OUIGO), jusqu’au 18 avril inclus. Pour l'Eurostar, l'échange peut se faire jusqu’à 7 jours avant le départ et autant de fois que souhaité. La gratuité est également maintenue pour les déplacements en TER des soignants et des personnes se rendant sur un lieu de vaccination.

Pour se déplacer, les voyageurs doivent être munis de leur titre de transport, sans oublier leur attestation de déplacement dérogatoire dans tous les départements des Hauts-de-France.

Vérifier avant de partir

Pour éviter les mauvaises surprises, la SNCF invite les voyageurs à se renseigner avant-même de rejoindre la gare, via le site oui.sncf pour les TGV, ou le site ter.sncf.com/hauts-de-france pour les TER (en faisant la recherche "Rechercher un horaire") ou en appelant le service TER Hauts-de-France au 0 805 50 60 70 (appel gratuit, du lundi au vendredi, de 6h à 20h).