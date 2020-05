Covid 19: Les chemins de fer de la Corse sont prêts pour le déconfinement

Une reprise progressive du trafic ferroviaire à 60% de son activité.

Dès le début du confinement, les chemins de fer de la Corse avaient activé un plan de continuité. Le trafic avait été réduit à 25% de son activité normale afin d'assurer un service minimum. Dès le 11 mai, date du début du dé-confinement, celui-ci grimpera à 60% pour accompagner la reprise d’une partie de l’activité sur l’île. « Nous avons un renforcement sur les lignes périurbaines de Bastia et d’Ajaccio, compte tenu de la réouverture des commerces et des trajets domicile-travail. Nous remettons en service le Ajaccio-Bastia et le service de navette sur la Balagne » explique Jean-Baptiste Bartoli, le directeur général des chemins de fer de la Corse. Les détails des horaires et des trains en circulation sont disponibles sur le site internet des CFC

Une remise en route du service du rail indispensable selon lui, avant de rajouter que « La population se déplace avec le train et nous devons être au rendez-vous pour emmener tout ce monde au travail »

Masque obligatoire pour les voyageurs.

Une reprise du trafic qui doit se faire dans le respect des règles sanitaires pour assurer à la fois la sécurité des voyageurs mais aussi des agents. Jean-Baptise Bartoli, le répète, « le port du masque sera obligatoire pour monter dans un train ». Le directeur général des CFC explique que les trains ont été doublés pour augmenter la capacité d’accueil afin de neutraliser un siège sur deux pour laisser un espace libre entre les voyageurs.

Sur les quais des gares, des marquages au sol ont été installés pour permettre le respect de la distanciation sociale. Affiches et agents des CFC seront présents pour rappeler les gestes barrières. Jean-Baptiste Bartoli affirme également que les trains seront désinfectés chaque soir.