COVID : trop de chauffeurs touchés sur l'agglo rochelaise, les fréquences de bus sont réduites

A partir de ce lundi et pendant deux semaines, plusieurs lignes de bus Yélo seront perturbées faute de conducteurs dans l'agglomération rochelaise. L'épidémie de Covid touche fortement l'entreprise : il y a des cas positifs chez les chauffeurs, mais selon Antoine Fabre, de la RTCR (Régie des Transports Communautaires Rochelais) il y a aussi beaucoup de cas contacts.

48 trajets sont annulés lundi, 121 pour la seule journée de vendredi.

Les perturbations concernent seulement huit des 77 lignes Yélo dans l'agglomération rochelaise. Mais touchent les lignes à fréquence cadencée qui transportent le plus de passagers, les lignes Illico 1, 2, 3 et 4 ainsi que des Lignes 6, 7, 11 et 13. Les fréquences de passage des bus vont temporairement baissr : Les horaires du samedi vont remplacer les horaires habituels.

Un retourà la normale est attendu à partir du 12 février, sauf si l'épidémie jouait à nouveau les troubles fêtes.