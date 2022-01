Covid : perturbations sur les transports en commun dans le Finistère

Après les trains TER et les transports scolaires, ce sont les bus de ville et les autocars qui sont impactés par la crise du covid en Bretagne.

La crise sanitaire impacte les transports en commun en Bretagne. Après les TER à l'arrêt pour cause de conducteurs malades ou cas contact, Breizhgo est contraint d'adapter son plan de circulation.

Dans le Finistère, les lignes de bus entre Lesneven et Brest et Landerneau et Brest sont perturbées ce vendredi 7 janvier, toujours à cause du covid : pas de car à 7h16 ente Ploudaniel et Landerneau, pas de car à 17h entre Brest et Plabennec ni à 17h30 entre Plabennec et Lesneven.

Bus et transports scolaires perturbés

Bibus, dans la métropole de Brest, doit aussi faire face à un manque de personnel, pour cause d'épidémie. Ce vendredi, c'est la ligne 18 qui est impactée. "Les départs de Porte de Guipavas de 13h35, 14h35, 17h37, 18h35 et 19h35 ne pourront être assurés. Les départs de Danton de 14h, 15h, 18h03 et 19h01 ne pourront être assurés", précise le transporteur.

Les transports scolaires sont également bousculés, avec plusieurs trajets non assurés dans les Côtes d'Armor ce vendredi. La situation est amenée à durer encore plusieurs jours, selon le président de la Région Bretagne Loïg Chesnais-Girard.