Covid : un test négatif pour ceux qui séjournent plus de 48h en Belgique obligatoire à partir du 25 décembre

Les modalités d'entrée sur le territoire belge changent à partir de demain 25 décembre. Pour tout séjour de plus de 48h, les étrangers devront pouvoir présenter un test négatif à l'entrée du royaume, un test de moins de 48h. Pour le moment, pas de précision sur le type de test, PCR ou antigénique.

Si vous séjournez plusieurs jours, il faut aussi toujours remplir le formulaire de localisation des passagers mis en en place cet été.

Pour le reste si vous travaillez chez nos voisins, pas besoin de test, si vous ne faites que traverser le pays pour rejoindre l'Est de la France par exemple, pas besoin de test non plus, ni au Luxembourg d'ailleurs.

Pour prouver que vous ne séjournez pas dans le pays plus de 48h, il vaut mieux également remplir le formulaire d'identification en cas de contrôle, des contrôles qui seront renforcés au frontière.

Pas de test non plus si vous passez outre Quiévrain pour acheter du tabac et autres, des courses autorisées mais vivement déconseillées rappellent les autorités pour éviter au maximum les rassemblements.

Pour plus d'information sur les déplacements en Belgique 00 32 0800 14689 ou 00 32 278 151 771