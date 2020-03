Coronavirus : les transports en communs fortement perturbés dans les Alpes-Maritimes

La ligne 3 du tram ne circulera plus, maintien des lignes 1 et 2 avec un passage toutes les 30 minutes.

Suppression de la totalité des lignes de bus sur Nice, sauf les lignes desservant des établissements de santé qui circuleront uniquement aux prises et fins de service des personnels hospitaliers.

Suppression de la ligne 100 entre Nice et Monaco

Les informations en détail du réseau Lignes d'Azur sont ICI

Cannes, ce sont des horaires spéciaux sur le réseau Palm Bus depuis le jeudi 19 mars 2020

Pas de service sur : Lignes 7 - 7A - 11A - 12 - 13 - 14 - 17 - 25 - 35 - PALM SOPHIA - CITY PALM - NAVETTE DU SUQUET - NAVETTE PRESQU'ÎLE MONTFLEURY

Lignes « PALM NIGHT »

Lignes R1, R2, R3, R4.

La ligne 620 circule normalement (pas de service le dimanche).

Retrouvez le plan de circulation spécial Covid-19 ICI

Palmbus fait jouer la solidarité en renforçant les rotations autour du centre hospitalier de Cannes : Tous les soirs, un bus de la ligne 2 quittera la Blanchisserie à 21h00, avec passage par l'Hôpital à 21h07. Il circulera selon l'itinéraire de la ligne 2 jusqu'à la Mairie Annexe de La Bocca (Licorne), puis desservira les arrêts de l'Avenue Francis Tonner jusqu'à Coubertin (terminus).

Par ailleurs, le premier départ du matin des Bastides est avancé à 05h55 au lieu de 06h00.

Les horaires de la ligne 2 sont ICI

A Antibes et Sophia Antipolis, le réseau EnviBus adapte ses horaires

Depuis le mercredi 18 mars 2020 il faut se référer aux horaires du samedi pour toutes les lignes et tous les jours de la semaine.

Pour les lignes 7-11-20 et 100, les horaires sont spéciaux et sont ICI

- La navette de Font de l'orme circulera normalement.

- La ligne 6 effectuera son dernier départ du Palais des congrès à 19h50

- la ligne 12 effectuera seulement les départs de 6h40 et 18H40 du PEA et 18H00 de GRVSA

La ligne soirée EnviBus ne circulera pas

Menton passe en horaires de samedi ou de vacances selon les trajets

Du lundi au samedi les lignes 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, B, navettes cimetières, N3 et N5 ne circulent pas.

Ce sont les horaires des vacances de Pâques pour la ligne 25

Ce sont les horaires du samedi sur les lignes 1, 2, 7, 15 et 18

Suivez les horaires habituels sur les lignes 6, 10, 11, 13, 24, E, F et La Navette

ZestBub maintien son service Mobizest

Le dimanche et les jours fériés sur le réseau des transports mentonnais les lignes 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, N3 et N5 sont à l'arrêt. Rien ne change pour les autres lignes.

La boutique Zest est fermée au public, pour tous renseignements 04.93.35.93.60

Le réseau Sillage de Grasse passe ce lundi 23 mars 2020 en mode Coronavirus

Les horaires des lignes du réseau sont fortement réduites :

Arrêt des lignes 12,14 et 15

Continuité du fonctionnement des lignes 6,6b,7,8,9,10 et service 117

Passage en horaires de vacances scolaires des lignes A,B,C,D,16,18 et 20

Pas de changement de fonctionnement des lignes 5 et 40

Les TER et le Train des Pignes

Les Trains Express Régionaux sont peu nombreux dans les gares SNCF des Alpes-Maritimes

Les Chemins de Fer de Provence assure une navette seulement entre Nice, Colomars et Plan du Var.

Les Lignes Expresses Régionales PACA

Toutes les lignes du réseau ZOU dans les Alpes Maritimes (de 100 à 790) sont perturbées. Voici les nouveaux horaire :