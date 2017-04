Salariés transfrontaliers : le covoiturage, une solution toute trouvée

Quelles sont vos idées pour mieux vous déplacer demain? En ce nouveau "Lundi de la présidentielle" sur France Bleu, focus sur le covoiturage. Dans le Bas Rhin, il existe des aires de covoiturage et un site internet pour mettre en relation conducteurs et passages.

Neuvième épisode des "Lundis de la présidentielle" consacré cette fois aux transports. Quelles sont vos idées pour mieux vous déplacer demain? Le département du Bas Rhin s'est investi ces dernières années pour faciliter le covoiturage avec l'aménagement d’aires de covoiturage. 1 000 places sont réservées au covoiturage dans le département du Bas Rhin. Un site internet a été mis en place pour mettre en relation pour conducteurs et passagers.

Tout le monde est gagnant

Justement sur le site internet, un groupe de strasbourgeois propose un covoiturage du lundi au vendredi de Strasbourg à Karlsruhe en Allemagne. Ils sont trois, Jérôme Sylvie et Justine, à faire le trajet ensemble tous les jours pour aller au travail. Ce qui permet déjà de partager les frais pour Jérôme : "Pour l'essence c'est 15-20 euros et puis il y a les kilomètres il y a 1000 kilomètres par semaine pour la voiture, 100 bornes aller 100 bornes retour donc je demande 5 euros par personne au bout du compte tout le monde est gagnant." Surtout qu'avant Justine et Sylvie prenait le train, il fallait compter 40 euros pour un billet Strasbourg-Karlsruhe et le trajet n'est même pas direct : "C'est vrai que c'était sur la fin assez compliqué parce qu'on court tout le temps après le train après le bus parce qu'il y a plusieurs changements c'est pour ça que la voiture c'est très bien."

Le covoiturage permet aussi d'adapter leurs horaires. Le groupe se donne rendez-vous à 7h40 le matin, un vrai bonheur pour Sylvie la senior du groupe : "Je gagne en confort de mobilité on s'est mis d'accord pour un horaire de départ on s'attend, les textos fonctionnent bien entre nous on se dit désolé j'ai une petite panne il faut que je reste plus longtemps au boulot." Quant à l'ambiance dans la voiture : "Des fois on discute tout le long du trajet, dès fois une partie, je peux dormir. Ça se rapproche d'une relation de collègues de travail sans les problèmes du travail. La preuve en est on s'appelle tellement bien qu'on s'est baptisé la caravane de Karlsruhe." Et "la caravane de Karlsruhe" peut encore prendre des passagers, pour rejoindre ce groupe de covoitureurs n'hésitez pas à les contacter sur le site internet covoiturage67-68.fr.