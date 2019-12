Covoiturage en période de grève : la Région a aussi une solution

La Région a mis en place voici deux ans un site de covoiturage publique : Mov'ici, ex Covoit'Oura

Grenoble, France

C'est devenu un grand classique des dernières années : chaque grève des transports et marqué par un pic de fréquentation des sites de covoiturage, qui ne manquent pas d'ailleurs de largement communiquer sur "leur" solution. Il se trouve aussi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la seule en France à être dotée d'une plateforme de covoiturage publique et qui lui est propre : Mov'ici, ex Covoit'Oura.

Le principal problème de ces initiatives dans l'ombre du géant Blablacar (N°1 européen du covoiturage avec 17 millions d'utilisateurs), c'est bien souvent de trouver assez de conducteurs et de volontaires pour rendre le site attrayant. Le nombre est en effet une condition sine qua non de l'efficacité d'un site de covoiturage. A son échelle Mov'ici ne se porte pas mal en revendiquant "100 000 utilisateurs" selon Martine Guibert, vice-présidente aux transports de la Région, qui estime que la plateforme est aujourd'hui "suffisamment implantée pour être pérenne".

Mov'ici vise d'abord les trajets réguliers, domicile-travail

"Nous avons créé cette plateforme, poursuit l'élu, pour qu'elle vienne compléter nos transports en commun régionaux. Elle a plutôt vocation à répondre à des besoins de déplacement du quotidien, type domicile-travail". Cette journée de grève dans les transports est néanmoins une occasion de la remettre en avant pour tenter d'attirer de nouveau utilisateurs "qui n'ont pas de frais de mise en service, pour une application plutôt dynamique qui permet très rapidement de trouver un covoitureur ou un conducteur". Une courte recherche en ce matin de grève sur les trajets "La Tour du Pin - Lyon" et "Voiron - Grenoble" nous a effectivement permis de trouver quelques solutions.