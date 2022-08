Essence trop chère ? Marre de conduire dans les bouchons ? Et si votre bonne résolution pour la rentrée, c'était d'organiser vos trajets domicile-travail en covoiturage ?

Covoiturage en Savoie et Haute-Savoie : le coup de pouce de France Bleu pour la rentrée

Vous allez tous les matins d'Annecy à Genève ? De l'Avant-Pays Savoyard à Chambéry ?

Quelque soit votre route quotidienne, vous n'êtes certainement pas la seule ou le seule à l'emprunter ! Et si, grâce à France Bleu, vous pouviez organiser vos trajets à plusieurs ?

Vous souhaitez trouver un chauffeur, vous pouvez emmener des passagers à bord de votre véhicule ? Voilà une très bonne astuce pour réduire les frais de carburant et de péage, et vous ferez en plus un geste pour la planète...

France Bleu Pays de Savoie lance un rendez-vous covoiturage

Dès le 29 août, chaque matin à 7h20, écoutez nos offres de covoiturage en Savoie et Haute-Savoie en direct.

Vous voulez participer ? Laissez-nous vos coordonnées en remplissant le formulaire ci-dessous, et nos chargées d'accueil vous rappelleront.