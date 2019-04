Covoiturage : pour le week-end de Pâques, Blablacar enregistre huit fois plus de réservations entre Orléans et Paris

C'est la conséquence de la suppression de très nombreux trains ce week-end en Centre Val-de-Loire et entre Paris et Orléans, en raison de travaux sur les voies : pour le week-end de Pâques, Blablacar enregistre huit fois plus de réservations de trajets que d'habitude entre la capitale et Orléans.

Orléans, France

"Une multiplication par huit par rapport à un week-end normal sur l'axe Orléans-Paris : c'est inédit", se réjouit Laure Wagner, porte-parole de Blablacar. Pour le week-end de Pâques, le site de covoiturage n°1 enregistre des réservations en très forte hausse sur cet axe "par rapport au week-end dernier". Sur l'axe Vierzon-Tours, le nombre de réservations est multiplié par quatre sur cette période, indique Blablacar.

Certes, pour les 20, 21 et 22 avril, Blablacar constate qu'avec 450 000 places disponibles au niveau national, l'augmentation est de 50% par rapport au week-end de Pâques 2018. Mais cette augmentation importante entre Orléans et la capitale est clairement liée à la suppression de très nombreux trains durant tout le week-end en région Centre Val de Loire, pour cause de travaux sur les voies : "c'est lié au fait que les alternatives ne soient pas au rendez-vous, pas de liaisons ferroviaires sur ces axes-là. Du coup, le covoiturage est privilégié comme le moyen principal pour se déplacer sur les axes Paris-Orléans et Vierzon-Tours. On remarque une augmentation bien plus importante que sur le reste de la France." La SNCF a certes mis en place des cars de substitution, mais ceux sur l'axe Orléans-Paris sont quasiment tous complets

Blablacar indique que les réservations pour des trajets en covoiturage se font "souvent à la dernière minute" et que le nombre total de réservations pour Orléans-Paris et Vierzon-Tours sera en augmentation encore plus forte sur l'ensemble du week-end pascal en région Centre Val-de-Loire. Parmi les autres explications à cette hausse inédite : le beau temps et la douceur prévus ce week-end en France.