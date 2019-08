Covoiturage : Lavernat donne un "coup de pouce" à ses habitants

Lavernat, France

Difficile de le rater, le pouce blanc et rouge est accroché à l'arrêt de bus comme une moule à son rocher... " avec deux destinations : Montval d'un côté, Beaumont-Pied-De-Boeuf de l'autre" précise Jean-Philippe Renaudin, adjoint au Maire de Lavernat. "Il suffit de le montrer aux automobiliste de la départementale 31 pour indiquer la direction que l'on souhaite". D'accord mais çà change quoi par rapport à un bon vieux carton qu'on balade avec soi quand on fait du stop. " La différence" précise l'élu " c'est que ces arrêts sont sécurisés. Il y a le dégagement nécessaire pour que les voitures puissent se garer en toute sécurité. Et puis le fait que ce soit la commune qui mette en place ce service, cela rassure les automobilistes".

Bientôt une application pour mettre relation automobilistes et auto-stoppeurs

Il suffit de se placer sous le pouce et d'indiquer la direction où l'on souhaite aller grâce au panneau indicateur © Radio France - yann lastennet

Car il s'agit en fait d'un système de covoiturage entre quatre communes du secteur : Jupilles, Montval-Sur-Loir, Beaumont-Pied-De-Boeuf et donc Lavernat. Elles font partie du réseau coup de pouce. L'objectif est de faciliter les déplacements en milieu rural. "C'était l'une des revendications des gilets jaunes" note Fabien Maisonneuve, un autre élu de Lavernat. "Il s'agit de conserver l'autonomie mais en partageant les véhicules. Quand on voit le nombre de voitures qui passent avec une seule personne à bord, c'est du gâchis".

Fabien Maisonneuse, un des élus de Lavernat, ce service est gratuit, flexible, économique et écologique. Copier

Or la commune de Lavernat s'est engagée dans une démarche de village à énergie positive." On souhaite réduire notre consommation énergétique et la mobilité est un pan important de cette transition énergétique". Ce dispositif d'aide au covoiturage est service flexible, gratuit, économique et écologique selon l'élu. Difficile de faire moins cher et plus simple en effet. Une application est même envisagée à terme pour mettre en relation les automobilistes et les auto-stoppeurs.