Les travaux pour améliorer la sécurité sur la RD613 entre Bouzigues et le rond point de Loupian sont terminés. Une contre allée dessert désormais les mas conchylicoles pour plus de sécurité. Ces travaux ont couté 14 millions d'euros financés en grande partie par le Département.

Accès aux mas conchylicoles sécurisés entre Bouzigues et Loupian

Les travaux visant à améliorer la sécurité de la RD613 entre Bouzigues et le giratoire de Loupian sont terminés. La dernière phase de ce chantier a permis de créer une contre-allée desservant les mas conchylicoles de Loupian.

Les conchyliculteurs de Bouzigues et Loupian disposent d’une voirie de desserte autonome se raccordant à la RD613 sur des carrefours sécurisés. Cette disposition permet de supprimer tous les accès directs à la RD613 devenus dangereux car peu visibles et pas adaptés à cette infrastructure.

Ce projet routier entre Bouzigues et Loupian avait déjà abouti à

- la création de ronds-points pour fluidifier la desserte Bouzigues et Loupian,

- la mise en service d’un échangeur dénivelé au niveau du carrefour RD613-RD158 à l’entrée de Loupian et la réhabilitation des aires d’arrêt au même endroit,

- la réalisation d’une voie de dépassement sur la RD613 en direction de Bouzigues

- une première contre-allée pour desservir les mas conchylicoles de Bouzigues,

- une piste cyclable entre Loupian et la boucle de l’Etang de Thau.

Un chantier mené en concertation

Tout au long des travaux, le Département a associé les représentants des conchyliculteurs et la Mairie de Loupian. Cela a permis d’organiser le chantier selon les contraintes de chacun et de minimiser la gêne aux riverains et aux professionnels.

Des fouilles archéologiques ont été menées sur l’itinéraire par les services de la DRAC. Si elles ont retardé la livraison de la contre-allée, elles ont permis de découvrir une aire funéraire datant de l’Antiquité tardive.

Coût total de l’aménagement : 14M€ . Financement : Département Hérault : 92,5 % (12 950 000 €) / Région Occitanie : 7,50 % (1 050 000 €)