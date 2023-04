Creuse : circulation modifiée sur la RN 145 entre Ajain et Guéret Est jusqu'au 7 avril

On va rouler sur une seule voie entre Ajain et Guéret dans le sens Montluçon-Bellac sur la RN 145 cette semaine. Des travaux ont démarré ce lundi 3 avril et vont se poursuivre jusqu'à vendredi 7 avril