Creuse : d'importants travaux sur la N145 dans les semaines à venir

Les travaux qui s'annoncent concernent une portion de la N145 de huit kilomètres, au niveau de Guéret. Sur ce tronçon, l'enrobé n'a pas été refait depuis plus de 20 ans. Ce qui a laissé le temps aux poids-lourds et aux voitures d'affaisser le revêtement. Sans compter les dégâts causés chaque hiver par le froid : les pluies verglaçantes du début d'année ont créé du "faïencage" : l'eau gelée creuse de petites fissures, qui forment une sorte de mosaïque, et c'est comme ça qu'apparaissent des nids-de-poule.

Pour refaire ces 8 kilomètre de route, une dizaine d'ouvriers sont mobilisés. Ils vont retirer les premières couches de bitumes, épaisses parfois de 10 centimètres. D'après la direction des routes du centre-ouest, le nouveau revêtement devrait durer 15 ans tout au plus. Les travaux concernent uniquement le sens Bellac-Montluçon de la 145. Rien n'est prévu pour l'autre moitié de la 4-voies, même si ça deviendra un jour nécessaire.

Ce lundi c'est la phase préparatoire du chantier qui commence. Aucun changement visible sur la route. Par contre dès lundi prochain, le 26 avril, certaines bretelles d'échangeurs seront fermées, dans le sens Bellac-Montluçon.

Du 26 avril au 17 mai : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur 49 "Guéret-Ouest." Fermeture également de la bretelle de sortie de l'échangeur 48 "Guéret-Centre."

fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur 49 "Guéret-Ouest." Fermeture également de la bretelle de sortie de l'échangeur 48 "Guéret-Centre." Du 17 au 28 mai : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur 48 "Guéret-Centre." Fermeture également de la bretelle de sortie de l'échangeur 47 "Guéret-Est."

fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur 48 "Guéret-Centre." Fermeture également de la bretelle de sortie de l'échangeur 47 "Guéret-Est." Du 31 mai au 14 juin : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur 47 "Guéret-Est."

A partir du 14 juin, et jusqu'au 2 juillet, toutes les bretelles fermées rouvriront progressivement.

Quand un échangeur est fermé, la 4-voies devient une 2-voies, avec une vitesse limitée à 50 kilomètres heures. Pas de travaux la nuit, mais les signalisations et les bifurcations resteront en place 24 heures sur 24. La direction des routes demande aux usagers de bien respecter les limitations de vitesse temporaires, et de faire preuve de vigilance quand des ouvriers travaillent tout près du trafic.