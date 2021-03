La circulation sera modifiée durant quatre semaines sur la RN 145 entre les échangeurs de Jarnages et de Guéret Est. Des travaux de réfection de la chaussée vont être menés du 15 mars au 9 avril 2021.

Creuse : c'est parti pour un mois de travaux entre Jarnages et Guéret Est sur la RN 145

La circulation sera perturbée entre l'échangeur de Jarnages et celui de Guéret Est du 15 mars au 9 avril

Il va falloir lever le pied sur la RN 145 entre les échangeurs n°45 « Jarnages » et n°47 « Guéret Est ». Des travaux de réfection de la chaussée vont être lancés à compter de ce lundi 15 mars. Ils vont se poursuivre jusqu'au 9 avril. Durant toute cette période, dans le sens Montluçon-Bellac, la circulation sera basculée sur la voie de gauche du sens opposé.

L'échangeur 46 "Ajain" fermé

La circulation sera interdite sur la bretelle d’entrée de l’échangeur n°46 « Ajain » dans le sens Montluçon-Bellac, du lundi 22 mars 2021 et jusqu’à la fin des travaux. Les usagers circulant sur la RD 11 et/ou RD 100 et désirant se rendre en direction de Bellac devront prendre la RD 100 en direction de Guéret jusqu’à l’échangeur n°47 « Guéret Est » et la bretelle d’entrée de la RN 145 en direction de Bellac.