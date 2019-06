Creuse : de nouveaux travaux sur la RN 145 entre Ajain et Parsac

Attention si vous avez l'habitude de circuler sur la RN 145 ! A compter de ce lundi 3 juin, de nouveaux travaux vont être lancés entre les échangeurs n°46 "Ajain" et n°44 "Parsac". Ils vont durer un mois, jusqu'au vendredi 28 juin et durant toute cette période, on ne circulera plus que sur une voie entre les deux échangeurs.

Le calendrier de restrictions de circulation

du lundi 3 juin au mardi 11 juin (10 h) : les usagers circuleront uniquement sur la voie de droite dans le sens Montluçon-Guéret

du mardi 11 juin (10 h) au vendredi 28 juin : les usagers du sens Guéret-Montluçon circuleront sur la voie de gauche du sens Montluçon-Guéret.

L’échangeur n°45 « Pierre-Blanche » sera fermé dans le sens Guéret-Montluçon du 11 au 28 juin. Des déviations seront mises en place.

Réfection de la chaussée

Les travaux menés durant un mois, vont permettre de refaire la chaussée entre les deux échangeurs. C'est un investissement de 970 000 € qui s’inscrit dans le programme global d'amélioration de la RN145. L’État a débloqué une enveloppe de 19 millions d'euros pour rénover toute la portion de la RN 145 en Creuse, d'ici cinq ans.