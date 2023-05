Creuse : la ligne SNCF entre Busseau-sur-Creuse et Felletin suspendue pour au moins une semaine

Pas de train au moins jusqu'au mercredi 17 mai sur la ligne ferroviaire reliant la gare de Busseau-sur-Creuse, sur la commune d'Ahun, et celle de Felletin dans le sud du département. La raison, "un problème sur la voie" selon TER Nouvelle-Aquitaine. La CGT cheminots de la Creuse parle plus précisément d'un problème de géométrie sur le trajet, avec des traverses enfoncées par endroits. Ce qui pourrait causer un déraillement.

Deux aller-retour par jour

De nouveaux travaux sont en cours. Les deux aller-retour prévus chaque jour sur la ligne sont donc suspendus en attendant un retour à la normale. Yann Désenfant, de la CGT cheminots, s'inquiète plus largement pour l'avenir de la ligne ferroviaire, qu'il estime mal entretenue et délaissée. "Il n'y a pas vraiment de volonté nationale de garder ces lignes, ça nous fait craindre une fermeture, comme on a pu le voir par exemple entre Limoges et Angoulême".

