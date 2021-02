La vaccination contre le covid-19 est disponible pour toutes les personnes de plus de 75 ans.Mais toutes les personnes âgées n'ont pas de voiture, toutes ne peuvent pas conduire jusqu'au centre de vaccination le plus proche de chez elles. Alors à Aubusson la mairie prend les choses en main.

Creuse : la mairie d'Aubusson veut recenser les personnes de plus de 75 ans pour les aider à se faire vacciner

"Nous avons déjà eu des demandes spontanées de personnes concernées, " Michel Moine, le maire d'Aubusson veut aider à faire avancer la vaccination sur la commune. Et lance donc un appel, "à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de la vaccination et qui n'ont pas de moyen de locomotion personnel, de manière à ce que nous puissions leur apporter une aide en les emmenant à leur rendez-vous."

Il s'agit là de faire du "sur-mesure", pas question "d'affréter des cars entiers, ce qui n'aurait aucun sens." Le recensement des personnes concernées a commencé cette semaine, sans date butoir arrêté. Mais la mairie d'Aubusson aimerait être fixée le plus vite possible pour pouvoir organiser sa logistique. "Evidemment, précise Michel Moine, c'est sur la base du volontariat, on ne va rien imposer à personne."

Si vous avez besoin d'aide pour vous rendre au centre de vaccination d'Aubusson (désormais situé rue Henri Dunant), vous pouvez donc contacter la mairie, soit par téléphone (05 55 83 08 00), soit par mail (contact@aubusson.fr).