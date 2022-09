Creuse : la RN 145 en travaux entre Parsac et Gouzon

Un nouveau chantier s'ouvre ce vendredi 30 septembre sur la RN 145 entre Gouzon et Parsac. La bretelle d'entrée de l'échangeur n°44 est fermée jusqu'au vendredi 7 octobre.

De nouveaux travaux démarrent ce vendredi 30 septembre sur la RN 145, entre l'échangeur n°44 Parsac et l'échangeur n°43 Gouzon. Il s'agit de travaux de réfection des joints de chaussées du pont entre les deux échangeurs. Sur cette portion, la circulation dans le sens Bellac-Montluçon bascule dans le sens Montluçon-Bellac. Et la bretelle d’entrée de l’échangeur n°44 en direction de Montluçon est fermée. Une déviation sera mise en place à partir du 3 octobre 2022. Sur la RD 50, pour rouler en direction de Montluçon, il faudra prendre la bretelle d’entrée de la RN 145 en direction de Bellac jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur n°45 « Pierre-Blanche ». Les automobilistes prendront ensuite la RD 990 et la bretelle d’entrée de la RN 145 en direction de Montluçon. Le chantier va durer une semaine jusqu'au vendredi 7 octobre.