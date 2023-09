Creuse : la RN 145 fermée entre Guéret-Est et Guéret-Centre le 5 octobre

On ne pourra pas emprunter la nationale 145 entre les échangeurs n°47 "Guéret-Est" et n°48 "Guéret-Centre" ce jeudi 5 octobre. Cette portion de la nationale sera fermée à la circulation de 8h à 12h pour permettre à Enedis de déposer une ancienne ligne à haute tension. Les automobilistes seront invités à sortir de la RN 145 au niveau de ces échangeurs et à suivre les déviations mises en place pour reprendre la nationale à l'échangeur suivant. La Direction interdépartementale des Routes Centre-Ouest appelle les automobilistes à la plus grande prudence à l'approche de la zone de travaux et sur les itinéraires de déviation.

ⓘ Publicité

Circulation interdite

La circulation sera fermée dans les deux sens sur toute la zone de travaux entre Guéret-Est et Guéret-Centre. Les automobilistes devront donc obligatoire sortir soit à l'échangeur n°47 soit à l'échangeur n°48 et suivre les itinéraires de déviation.

Si vous circulez dans le sens Montluçon-Bellac , il faudra sortir de la RN 145 à l'échangeur n°47 "Guéret-Est" et prendre la RD 100 puis la RD 940 avant de pouvoir reprendre la nationale à la bretelle d'entrée de l'échangeur n°48.

, il faudra sortir de la RN 145 à l'échangeur n°47 "Guéret-Est" et prendre la RD 100 puis la RD 940 avant de pouvoir reprendre la nationale à la bretelle d'entrée de l'échangeur n°48. Les automobilistes venant de Bellac et roulant en direction de Montluçon devront eux quitter la RN 145 à l'échangeur n°48 "Guéret-Centre". Ils suivront ensuite la RD 940 puis la RD 100 avant de retourner sur la national par la bretelle d'entrée de l'échangeur n°47.