Les travaux de l'échangeur de la Croisière, qui raccorde la RN 145 à l'autoroute A20, se terminent le 9 mai prochain. On refait les chaussées abimées par les 12 000 véhicules qui y passent chaque jour. La troisième et dernière phase du chantier sera lancée ce lundi 3 mai.

Creuse : les travaux de l'échangeur de la Croisière entrent dans leur 3eme et dernière phase

Encore un peu de patience ! Les travaux du nœud de raccordement de la Croisière, qui relie la RN145 à l'A20 sont presque terminés. Le chantier est en cours depuis le 21 mars. Les ouvriers reprennent les chaussées qui au fil des ans, se sont abîmées. L'enrobé qui date du début des années 80 est refait en profondeur. Les ouvriers ont repris des couches jusqu'à 30 cm. 12 000 véhicules dont près d'un tiers de poids lourds, passent chaque jour sur le secteur. Le 9 mai ce sera la fin de sept semaines de chantier pour un total de 2 700 000 euros.

Plusieurs déviations sont mises en place pour cette dernière phase de chantier - Capture d'écran

Des kilomètres et des kilomètres de déviation

Si le chantier rentre dans sa dernière ligne droite à compter du 2 mai, la galère des automobilistes qui passent par le carrefour de la Croisière est loin d'être terminée. Certaines déviations vont faire aux automobilistes un détour d'une quarantaine de kilomètres. Alors jusqu'à la fin des travaux, il est nettement conseillé de partir soit beaucoup plus tôt et de compter des temps de trajets plus longs, soit de chercher d'autres itinéraires pour éviter le secteur.

Pour relier Guéret à Bellac , il faudra emprunter l’autoroute A20 en direction de Paris jusqu’à la bretelle de sortie de l’échangeur 22 « Ruffec » puis reprendre l’autoroute dans le sens opposé jusqu’à l’échangeur n°28 « Angoulême », prendre la RN520 puis la RN147 en direction de Bellac

Dans l'autre sens, pour aller de Bellac à Guéret , il faudra prendre la RN147 en direction de Limoges, la RN520, prendre l'autoroute A20 par l'échangeur 28 en direction de Paris et rejoindre la RN145 par la bretelle d'entrée de l'échangeur 23a en direction de Guéret.

Les automobilistes venant de Paris en direction de Guéret devront sortir de l'auto-route A20 à la bretelle de sortie de l'échangeur 24 « Bessines-sur-Gartempe » puis reprendre l'autoroute dans le sens opposé jusqu'à l'échangeur n°23a en direction de Guéret / Montluçon

Et les automobilistes venant de Paris en direction de Bellac devront poursuivre sur l'autoroute A20 jusqu'à la bretelle de sortie de l'échangeur n°28 « Angoulême », prendre la RN520 puis la RN147 en direction de Bellac