La Souterraine : les syndicats inquiets pour l'avenir du guichet de la gare

C'est le maire de la Souterraine qui l'a appris lors d'une réunion avec la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF. Le guichet d'accueil de la gare de la Souterraine, aujourd'hui ouvert 100 heures par semaine, pourrait ne rester ouvert que 62 heures hebdomadaires, selon la dernière proposition faite par la région.

Aujourd'hui ouvert de 5h20 à 12h15 et de jusqu'au 19h50 en semaine, 21h30 le vendredi, le guichet pourrait fonctionner selon les horaires suivantes : 6h - 19h30 le lundi, 8h30 - 13h et 14h - 18h du mardi au vendredi. Le week-end, ouverture seulement l'après-midi. Pas encore entérinée, cette proposition pourrait entrer en vigueur au printemps.

Déjà six postes d'agents de la circulation supprimés en 2019

Pour la CGT Cheminots de la Creuse, c'est une attaque supplémentaire sur le service public ferroviaire dans le département. "On s'est aperçu depuis des années que quand on enlevait d'abord des agents de circulation ou des postes, et qu'on enlevait après le guichet, au fur et à mesure les circulations baissent," déplore Yan Desenfant, secrétaire du syndicat, qui craint notamment que les personnes en situation de handicap reçoivent beaucoup moins d'aide qu'auparavant pour accéder aux trains.

En mai 2019, la gare de la Souterraine a perdu ses six postes d'agent de la circulation. Cette même année, trois panneaux d'affichage ont été installés dans la gare. La CGT cheminots de la Creuse ont évoqué ces questions lors d'une action en gare de la Souterraine. Ils ont distribué aux usagers des questionnaires sur leurs habitudes d'utilisation des trains. Questionnaire disponible en ligne jusqu'au mois de mars.