Creuse : un projet aller à Lyon en train sans passer par Paris

La coopérative Rail Coop vient de recevoir sa licence d'entreprise ferroviaire dans le contexte de l'ouverture à la concurrence et projette d'ouvrir une ligne Bordeaux-Lyon qui passerait par la Gironde, le Périgord, la Haute-Vienne, la Creuse, l'Allier, la Loire et le Rhône.

"Désenclaver les territoires et favoriser la transition écologique" : c'est l'objectif de Rail Coop, une coopérative de plus de 9 000 sociétaires qui vient d'obtenir sa licence d'entreprise ferroviaire, ce qui est rendu possible par l'ouverture à la concurrence. La SNCF n'est en effet plus la seule à pouvoir exploiter les rails et Rail Coop projette donc d'ouvrir plusieurs lignes, de fret pour transporter des marchandises, mais aussi des lignes transportant des voyageurs comme la ligne Bordeaux-Lyon qui desservirait la Creuse.

Aller à Lyon en train sans passer par Paris

Cette ligne desservira la gare de Guéret. Rail Coop promets au moins deux allers retour Bordeaux-Lyon par jours. Les Creusois pourront se rentre dans la ville des lumières sans passer par Paris. Cette ligne relierait en effet l'Ouest à l'Est en desservant la Gironde, le Périgord, la Haute-Vienne via Limoges et Saint-Sulpice-Laurière, la Creuse donc par Guéret puis filerait dans l'Allier, avec des arrêts à Montluçon et à Gannat, puis à Saint-Germain-des-Fossés. L'avant dernier arrêt est prévu à Roanne dans la Loire avant d'arriver à Lyon Perrache et Lyon Part-Dieu.

Un périple d'environ 7h30

Les trains rouleront à moins de 160 km/h. Rail coop exploitera en fait les infrastructures existantes de la SNCF : des rails aux trains puisque dans un premier temps les voyageurs se déplaceront dans des TER d'occasion rachetés à la SNCF, des trains venus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les premiers essais sont prévus pour le mois d'avril 2022 et l'ouverture de la ligne avec les premiers voyageurs en juin 2022. Pour ce qui est des tarifs : Rail Coop prévoit de s'aligner sur ceux de la SNCF.