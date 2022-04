Crise des carburants : l'astuce d'un producteur d'huile d'olive héraultais pour faire des économies

Reno Violi est producteur d'olives près de Gignac (Hérault). Il a découvert qu'il pouvait rouler jusqu'à deux fois plus longtemps avec un seul plein, en ajoutant un litre de son huile d'olive dans le réservoir. Pas la peine d'essayer avec celle du supermarché, c'est une recette maison, qu'il compte déposer à l'INPI prochainement.

Une découverte accidentelle

France Bleu Hérault est allé à la rencontre de cet oléiculteur pas comme les autres. Reno Violi ne nous a pas révélé son secret, mais il a accepté de nous partager les coulisses de sa savoureuse découverte. Début mars, au domaine de la Perche, Reno Violi sort d'un barbecue un peu arrosé. It décide de profiter du soleil pour tondre la pelouse autour du moulin. "Je fais le plein, je démarre la machine et je commence à tondre. Et là je me dis "c'est marrant d'habitude quand j'arrive au gros rocher faut que je remplisse à nouveau". Sauf que ma tondeuse continue sans problème. Je me dis aussi "tiens, ça sent quand même très fort l'olive". Plus que d'habitude sur le domaine".

Eh oui, en remplissant sa tondeuse, le producteur s'est trompé de bidon. Il a mis son huile d'olive, pressée sans noyaux, au lieu du sans plomb habituel. Il décide alors de tenter la même expérience avec sa voiture. "Ça fait deux semaines que mes réservoirs durent deux fois plus longtemps. J'ai déjà économisé 60 euros à la pompe !", s'exclame-t-il. "Mais ça ne marche qu'avec mon huile, j'ai essayé celles du commerce, aucun résultat", précise-t-il.

Une découverte qui fait rêver, à l'heure où le carburant coûte toujours plus cher, et que Citroën avait déjà expérimenté en Algérie dans les années 30. Allant jusqu'à produire l'Olivauto, une huile finalement abandonnée car trop chère par rapport aux huiles minérales.