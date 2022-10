Crise du carburant : la situation dans le Nord Franche-Comté

Des files prioritaires sont mises en place dans plusieurs stations. 4 dans le territoire de Belfort, 8 dans le Doubs et 12 en Haute-Saône. Elles permettent au personnel soignant, notamment, de ne pas faire la queue trop longtemps. Car plus on manque d'essence, plus les files s'allongent. Seules 7 stations terrifortaines sont ouvertes, 6 sont fermées et 5 sont en rupture partielle, c'est à dire qu'il manque au moins un type de carburant.

ⓘ Publicité

À lire aussi Crise du carburant : les entreprises du BTP du Territoire de Belfort risquent un arrêt des chantiers

On compte aussi 26 ruptures totales en Haute-Saône et 22 partielles, sur 62 stations au total. Dans le Doubs, le préfet reconnaît des tensions mais pas de difficultés majeures. Il a tout de même interdit l'achat et la vente de carburant en jerrican, comme ses homologues du Territoire de Belfort et de Haute-Saône. Interdiction qui ne concerne pas les entreprises du BTP, les agriculteurs et les forestiers. Il faut toutefois présenter une carte professionnelle pour remplir un récipient ou accéder aux files prioritaires.

loading