Crise du carburant : les entreprises du BTP du Territoire de Belfort risquent un arrêt des chantiers

Les difficultés d'approvisionnement dans les stations-service inquiètent fortement les entreprises du BTP. La Chambre de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Territoire de Belfort tire la sonnette d'alarme. Dans un courrier envoyé ce mercredi au préfet du département, la CAPEB explique que plusieurs de ces entreprises risquent, si la situation perdure, de stopper leurs chantiers et mettre leurs salariés à l’arrêt, faute de pouvoir se déplacer.

Une demande de dérogation pour l'achat de carburants en jerricans

L'interdiction de la vente et de l’achat de carburant dans des récipients transportables ne passe pas non plus auprès des professionnels. Ils ne peuvent en effet pas se passer de jerricans pour alimenter les engins thermiques sur les chantiers. Dans un courrier adressé au préfet, le président de la CAPEB du Territoire de Belfort demande une dérogation pour permettre aux professionnels du BTP (sur présentation d’un justificatif d’activité) de continuer d’approvisionner des récipients en carburants nécessaires aux équipements sur chantiers. Il demande aussi à ce que des pompes à essence soient réservées aux professionnels.