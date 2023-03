Crise énergétique : l'abonnement au forfait Vélib' avec vélos électriques va augmenter d'un euro par mois

Deux utilisateurs tentent de retirer un Velib en libre service dans une station à Paris. Des vélos et des vélos à assistance électrique sont disponibles.

L'abonnement au forfait Vélib' "V-MAX" – incluant des vélos à assistance électriques – va augmenter d'un euro par mois, a indiqué mardi à l'AFP le syndicat du système en libre-service parisien. Les collectivités vont accroître leur contribution d'environ 3,5 millions d'euros.

Ces augmentations tarifaires seront effectives à la mi-mai. "L**a révision des tarifs a pour double objectif de maintenir l’équilibre financier de ce service public dans le contexte actuel marqué par l’inflation et d’assurer un meilleur partage des Velib’ à assistance électrique dont l’utilisation intensive reste concentrée sur un faible nombre d’abonnés", écrit le Syndicat Autolib' Velib' Métropole (SAVM) dans un communiqué.

L'abonnement V-Max passera de 8,30 euros à 9,30 euros par mois, sauf pour le tiers d'abonnés bénéficiant de tarifs sociaux, et les trajets en vélo électrique au-delà du deuxième trajet quotidien coûteront deux euros au lieu d'un, tout comme les demi-heures supplémentaires au-delà des 45 minutes d'utilisation. Les pass de courte durée (24h ou 3 jours)

incluront désormais 5 trajets par 24h au lieu de 6. "80 % des utilisateurs font déjà moins de 5 trajets", souligne le syndicat. L'abonnement de base V-Plus, qui inclut 30 minutes de vélo mécanique, ne change pas.

Le Syndicat Autolib' Velib' Métropole (SAVM), veut cibler "ce qui nous coûte le plus cher, l'électrique, et les usages les plus intensifs", résume Sylvain Raifaud, président du (SAVM)

Conséquence de la crise énergétique

À cause de la hausse des prix de l'énergie, faire fonctionner Vélib" "coûte 26% de plus aujourd'hui qu'en 2018", explique-t-il. En 2021, le Syndicat Autolib' Velib' Métropole avait déjà augmenté certains tarifs liés à l'électrique pour faire face au coût de maintenance engendré par la surutilisation des vélos électriques.

Au total, "l'augmentation du coût du service revient à 7 millions d'euros", financés à parts égales entre les usagers et les collectivités, précise Sylvain Raifaud. Les subventions de la Ville de Paris, des 60 communes de proche banlieue adhérentes et de la Métropole du Grand Paris vont augmenter de 11,5%, indique aussi le SAVM.

3.000 Vélib' supplémentaires d'ici 2024

Interrogé sur un service très critiqué depuis la passation catastrophique en 2018 entre l'opérateur historique JCDecaux et le consortium Smovengo, l'élu EELV souligne une "légère amélioration" avec l'arrivée progressive de 3.000 vélos supplémentaires à l'horizon des Jeux olympiques de 2024.

Son objectif pour 2023 est "l'amélioration de la régulation des vélos", souvent mal répartis avec des stations complètement vides et d'autres pleines. "En la matière, la performance de Smovengo reste insuffisante", note le SAVM dans son communiqué. "Il y a encore beaucoup de progrès à faire", résume M. Raifaud qui ne se dit "pas inquiet à court terme sur la pérennité de Smovengo".