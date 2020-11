Crise sanitaire : le réseau Stan adapte son offre

Le confinement imposé depuis maintenant quinze jours n’est pas sans conséquences sur la fréquentation du réseau de transports en commun de la Métropole du Grand Nancy. La baisse estimée à environ 50% de la fréquentation habituelle oblige Kéolis, le délégataire à apporter quelques modifications à son offre.

Ainsi, à partir de ce lundi, La ligne Tempo 1 passera toutes les 7 minutes de 6h à 19h (au lieu de 5 minutes habituellement). Sur les lignes Tempo 3 et 4, il est prévu un passage toutes les 15 minutes de 7h à 19h. Il n’y aura pas de changement pour les autres lignes.

Plus de bus ni tram à partir de 21h30

En soirée, les lignes Tempo 1,2,3 et 4 ne circuleront après 21h30 mais un service de transport à la demande sera mis en place pour prendre le relai des lignes régulières. Pour cela, une réservation est necéssaire au plus tard avant 12h00 le jour du déplacement au 03 57 54 11 15.

Des départs sont toutefois assurés entre 21h30 et 0h30 depuis les principaux pôles de santé, le centre-ville de Nancy et le Vélodrome de Vandoeuvre.

Une arrivée est prévue à tous les arrêts du réseau dans les 20 communes de La Métropole.

Plus de ventes de tickets à bord

Autre modification et non des moindres : on ne pourra plus acheter son billet directement auprès du chauffeur. Les titres de trsnport devront être obligatoirement achetés aux bornes, à l’agence commerciale de la République, chez les dépositaires ou encore grâce à l’application MyBus.