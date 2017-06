Crit'air : attention les verbalisations entrent en vigueur !

Attention à Paris si vous n'avez pas votre vignette Crit'air ! Dès ce samedi 1er juillet, les policiers peuvent vous verbaliser si vous ne disposez pas de cet autocollant sur votre pare-brise.Et pic de pollution ou pas, les véhicules les plus polluants sont désormais interdits à Paris

Dès ce samedi, les vignettes Crit'air doivent être accolées à votre pare-brise... et gare à l'amende si ce n'est pas le cas, c'est 68€ ! 135€ pour les camions. Plus de tolérance possible : elles sont obligatoires depuis le 1er janvier dernier.

Les 6 vignettes classent les véhicules par leurs émissions de polluants. De la verte, pour les véhicules électriques, à la grise, pour les diesels d'avant 2001. C'est d'ailleurs ces véhicules qui sont strictement interdits dans la capitale à compter de ce samedi.

Pour les autres, les vignettes serviront lors des pics de pollution, pour appliquer la circulation différenciée. Mais quelque soit la couleur de votre pastille, elle reste obligatoire, et vous êtes susceptible d'être verbalisé, restrictions de circulation ou non.

Si vous ne l'avez toujours pas, il est encore possible de la commander : sur internet, ça coûte 4€18, frais de port inclus.