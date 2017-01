Crit'Air : défilé d'automobilistes pour proposer des alternatives

110 voitures anciennes ont défilé dimanche à Paris à l'appel de la Fédération française des automobilistes citoyens pour dénoncer l'entrée en vigueur, ce lundi, de la Zone de circulation restreinte, la nouvelle mesure anti-pollution de la Ville. L'association propose 15 alternatives.

Ils ont donné du klaxon de la Place Vauban à la Place de la Nation à Paris. Plus de 160 personnes ont répondu à l'appel de la Fédération française des automobilistes citoyens (FFAC) dimanche pour dénoncer les restrictions de circulation à Paris, notamment la fameuse Zone de circulation restreinte (ZCR) qui entre en vigueur ce lundi. Avec son système de vignettes Crit'Air, qui classe les véhicules selon leurs émissions polluantes, elle remplace la circulation alternée pendant les pics de pollution. Le matin même, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal a affirmé, dans le Journal du dimanche, que 2,5 millions de vignettes ont été demandées.

Les manifestants contre les vignettes anti-pollution de la @mairiedeparis se préparent pour le cortège motorisé pic.twitter.com/Z9YnZO8Ulf — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) January 15, 2017

110 voitures et 20 deux-roues ont pris part au cortège, selon les organisateurs. Parmi eux : beaucoup de voitures d'avant 1997 et des motos d'avant 1999, interdits dans la capitale depuis l'été dernier sauf les soirs et week-ends. Les manifestants dénoncent des mesures "discriminatoires" et "antisociales" mais aussi "une atteinte aux libertés".

Dans le cortège des voitures de collection côtoient des voitures modernes. Toutes "bannies", dénonce la #ffac à l'appel du mouvement pic.twitter.com/u6D3pszDA6 — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) January 15, 2017

La manifestation a été baptisée "Un pic de solutions" par la FFAC qui doit envoyer par courrier, ce lundi, à la Mairie de Paris, 15 propositions alternatives aux mesures anti-pollution. L'association demande également un rendez-vous avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Christophe Najdovski, adjoint en charge des transports. Sans réponse de leur part, la FFAC n'exclut pas d'organiser une nouvelle manifestation. La FFAC revendique 250 adhérents depuis sa création, en juin 2016.

Après les voitures, les motos ..

L'antenne Paris et Petite couronne de la Fédération des Motards en colère (FFMC-PPC) appelle à une manifestation, ce lundi, à partir de 14h Place de l'esplanade du Château de Vincennes, "pour la prise en compte des 2-roues motorisés comme solution à la congestion urbaine et à la pollution".Le cortège se dirigera vers l'Hôtel de Ville de Paris.