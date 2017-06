Critérium du Dauphiné : circulation aménagée le samedi 10 juin en Isère

Le peloton du Dauphiné passe son samedi sur les routes de l'Isère, avec une arrivée à l'Alpe d'huez. Des vals du Dauphiné à l'Oisans, le passage des coureurs va entraîner des restrictions de circulation.

Avant de s'attaquer à l'Alpe d'Huez par un versant inédit, le peloton va au départ d'Aoste emprunter plus de 150km de routes Iséroises (avec également une incursion d'une dizaine de km en Savoie). Et même s'il n'y a pas de caravane publicitaire sur le Critérium, le passage de la course entraîne des aménagements dans la circulation

- ASO

Sur tout le parcours, les routes seront fermées 45 minutes avant le passage des coureurs, et ne devraient rouvrir qu'une dizaine de minutes après. Le peloton s'élancera d'Aoste à 10h et prendra ensuite la route des Vals du Dauphiné, de la Chartreuse, avant de traverser l'agglomération Grenobloise, direction Uriage, puis Vizille pour rejoindre l'Oisans et donc au final le Col de Sarenne et l'Alpe d'Huez.

L'Itinéraire horaire de la 7e étape du Critérium du Dauphiné

- ASO

Passage par l'Agglomération Grenobloise

La circulation sera interdite de 10h à 15h :

Quai des Allobroges

Quai Xavier Jouvin

Pont de Chartreuse

Place Eme de Marcieu

Rue Masséna

Bd Maréchal Leclerc (voie de gauche en sens inverse de la circulation)

Avenue Saint Roch

Rue Hébert

Rue Joseph Chanrion

Rue Malakoff

Avenue de Valmy

Avenue Jeanne d’Arc

Boulevard Clémenceau,

Avenue Ambroise Croizat

Par ailleurs dans l'Oisans, le chemin pastoral du Col de Sarenne et fermé à la circulation depuis jeudi après midi. Notez également que la route de secours du Chambon, sera coupée à la circulation entre 12h45 et 14h30, pendant cette période, pour rejoindre Briançon depuis Grenoble, il faudra passer par Gap.