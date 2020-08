Critérium du Dauphiné : circulation perturbée pour ce week-end du 15 août

La course cycliste du Critérium du Dauphiné est en Savoie et Haute-Savoie pour ce week-end du 15 août.

Des coupures de circulation sur le réseau routier sont à prévoir dans les deux sens de circulation au moment du passage des coureurs. Leur arrivée sera signalée par une voiture ouvreuse et une voiture de fin de course.

Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la course, sur décision des services de gendarmerie.

Samedi 15 août : étape n°5 – Ugine > Mégève

• De Ugine (départ fictif) à Ugine départ réel : RD1212 et 1508

Coupure de circulation au passage de la course entre 12h05 et 12h10

• Du col des Aravis à Flumet : RD909 et 1212

Coupure de circulation au passage de la course entre 13h45 et 14h20

• De Flumet, Héry-sur-Ugine à Ugine : RD1212 et 109

Coupure de circulation au passage de la course entre 14h 05 et 14h50

• De Ugine à Villard-Sur-Doron: RD129, 1212, et 925

Coupure de circulation au passage de la course entre 14h50 et 15h40

• De Villard-Sur-Doron à Montée de Bisanne, Les Saisies : RD123

Coupure de circulation au passage de la course entre 15h15 et 16h30

• Des Saisies à Notre-Dame-de-Bellecombe, le Curtillet, Panloup : RD218b et 1212

Coupure de circulation au passage de la course entre 15h55 et 16h55

►Des détails et cartes sont à retrouver sur savoie-route.

Dimanche 16 août : étape n°6 – Mégève > Mégève

• Du col des Aravis à Flumet : RD909

Coupure de circulation au passage de la course entre 14h45 et 15h25

• De Flumet à Côte de la Frassette, Le Curtillet, Le Jorat : RD1212

Coupure de circulation au passage de la course entre 15h05 et 15h35

La commune de Saint-Gervais précise aussi qu'avec le passage de la course à deux reprises dans le secteur, la circulation sera coupée :

1 er passage – Fermeture de routes de 11h45 à 12h40 - Route de Megève (D909) - Pont de Saint-Gervais, avenue du Mont-Paccard (du rond-point du Pont à la sortie de SaintGervais) et route de Saint-Gervais (D902) - Le Fayet

2 ème passage – Fermeture de routes de 14h40 à 16h10 - Route de Megève (D909) - Pont de Saint-Gervais, avenue du Mont-Paccard (du rond-point du Pont à la sortie de SaintGervais) et route de Saint-Gervais (D902) - Le Fayet

Circulation du Tramway du Mont-Blanc perturbée ce dimanche