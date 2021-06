L'arrivée du 73e Critérium du Dauphiné a lieu ce week-end en Savoie et en Haute-Savoie. Les coureurs vont traverser entre autres, Albertville, Le Grand-Bornand ou Morzine. Des restrictions de circulation sont à prévoir sur les deux journées.

Critérium du Dauphiné : quelles routes fermées ce weekend en Savoie et en Haute-Savoie

Comme à l'accoutumée, le Critérium du Dauphiné finit ce week-end en pays de Savoie, avec deux étapes de montagne clés de la compétition. Samedi, les coureurs partiront de Saint-Martin-le-Vinoux, en Isère, pour rallier La Plagne. Dimanche, départ de La Léchère-les-Bains, direction Les Gets, arrivée de la huitième et dernière étape de cette 73e édition de la compétition. Plusieurs routes vont être fermées à la circulation, selon les heures de passage des cyclistes.

Les horaires de fermeture pourront évoluer en fonction de l'avance ou du retard de la course. Seuls les véhicules qui justifient d'une urgence particulière (activité médicale, lutte contre l'incendie) seront autorisés à circuler sur les voies interdites. Il leur faudra être accompagné d'une escorte de police ou gendarmerie. Le stationnement des véhicules est proscrit sur l'ensemble des voies du parcours.

Les routes fermées samedi en Savoie

Le peloton part de Saint-Martin-le-Vinoux en Isère et rejoint la Plagne.

De 11h30 à 12h30 la D1212 entre Albertville et Ugine ; ainsi que les bretelles d'accès, et la bretelle de sortie de l'échangeur de la Pierre du Roy à Albertville. Une déviation sera mise en place.

De 12h30 à 13h30, la D218 A sera fermée, de Beaufort à Arêches, puis la D218D, d'Arêches jusqu'aux Bormes.

De 12h45 à 14h15, fermeture de la D925, d'Aiton au Cormet de Roselend

De 12h à 16h, fermeture de la D902, du Cormet de Roselend jusqu'à Bourg-Saint-Maurice

Les routes fermées dimanche en Savoie

Les coureurs partiront de La Léchère-les-Bains, et rejoindront la Haute-Savoie, en passant par Albertville et Ugine.

De 10h à 12h, la D1212, entre Ugine et Flumet . Une déviation est prévue à Flumet, à l'intersection de la D1212 et de la D218B.

Une déviation est prévue à Flumet, à l'intersection de la D1212 et de la D218B. De 10h30 à 11h, la D66 de La Léchère-les-Bains à la côte d'Esserts-Blay sera fermée

De 11h15 à 12h, la D109, qui correspond à la côte d'Héry-sur-Ugine,

De 11h30 à 12h45, la D909, que les cyclistes emprunteront pour leur ascension du col des Aravis

Plusieurs échangeurs sur la Nationale 90 direction Moûtiers vont être fermés : le numéro 37, de La Léchère, de 10h à 11h. Puis, de 10h30 à 11h30, les échangeurs numéro 32, 32bis, et 33, de Tour et La Bâthie.

Les routes fermées dimanche en Haute-Savoie

De 11h30 à 13h30, la D909 sera fermée depuis Flumet jusqu'à Saint-Jean de Sixt

De 11h45 à 14h00 , la D4 est fermée jusqu'au Col de la Colombière

, De 12h à 14h30, fermeture de la route du col de la Colombière jusqu'à Scionzier.

L'échangeur numéro 18 de l'A40 à Scionzier sera fermé en entrée comme en sortie. Les automobilistes devront se rendre dans la commune par les échangeurs de Bonneville-Est et Cluses via les routes départementales 19 et 1205.

De 13h à 15h15, la D907 sera interdite à la circulation jusqu'à la place des Sept Monts, à Samoëns

De 13h15 à 15h45, la route de la Piaz, jusqu'à la D354, puis la D354 jusqu'au Col de Joux-Plane (Verchaix) seront fermés

De 13h30 à 16h15, fermeture de la D354, jusqu'à la D28, à Morzine, puis la D28 jusq'à la D902, et la D902 jusqu'aux giratoire de la route des Métrallins, aux Gets.

Des perturbations dans les villes sur le parcours

À Bourg-Saint-Maurice samedi, les avenues Maréchal Leclerc et Antoine Borrel seront fermées de 12h30 à 15h. À noter que le stationnement sera interdit dans ces deux avenues du 4 juin à 20h jusqu'au lendemain 16h. La route d'Hauteville sera également interdite d'accès le jour de la course.

En ville, entre Scionzier, Cluses et Taninges, des tronçons de route seront inaccessibles de 12h30 à 15h : une partie de la D304, entre l'intersection de la D4 à Scionzier à la D902B à Cluses ; à Cluses, du giratoire avec la D304 à la rue Martin Luther King ; la D902, entre les intersections avec la D19, à Cluses, et de la D907, à Taninges.

Samedi, à La Plagne, des coupures de routes sont prévues (elles sont détaillées ici). Tout comme aux Gets, dimanche (les fermetures sont indiquées dans ce lien).

Des restrictions pour le public

Enfin, le public n'est pas autorisé à attendre les coureurs dans les virages en angle droit, en épingle de cheveux, après une longue ligne droite ou une descente rapide ; sur les ponts, les voies étroites, le long des lignes de chemins de fer, dans les passages souterrains et les tunnels.