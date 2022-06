La 74e édition du Critérium du Dauphiné passe par la Savoie et la Haute-Savoie. De Valloire aux Bauges, les coureurs roulent tout le week-end dans nos départements. Des restrictions de circulation sont prévues samedi et dimanche.

Critérium du Dauphiné : quelles sont les routes fermées ce week-end en Savoie et Haute-Savoie

Comme chaque année, les coureurs du Critérium du Dauphiné sont amenés à passer par plusieurs des mythiques cols de Savoie et de Haute-Savoie. Samedi, ils partiront de Saint-Chaffrey, dans les Hautes-Alpes, pour rallier Vaujany en Isère. Dimanche, départ de Saint-Alban-Leysse (Savoie) direction le plateau de Solaison (Haute-Savoie), arrivée de la huitième et dernière étape de cette 74e édition.

Plusieurs routes vont être fermées à la circulation, le temps du passage des cyclistes. On fait le point sur les restrictions.

Les routes fermées samedi

De 13h à 14h30, la RD902 du hameau de Bonnenuit, à Valloire au col du Galibier en Maurienne (Savoie).

De 15h à 16h30, la RD926 et la RD927, de Roc Gontier, sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards (Savoie) à Turin (Saint-Sorlin-d'Arves) et du col du Glandon à Le Chal (Saint-Colomban-des-Villards)

La route peut être coupée temporairement ou réduite à une seule voie pendant une vingtaine de minutes, selon le passage des coureurs, tout le long du parcours de l'étape 7 entre Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) et Vaujany (Isère) de 13h30 à 17h : entre Valloire, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Fontcouverte-la-Toussuire, Saint-Jean-d'Arves et Saint-Colomban des Villards.

En Haute-Savoie, les caravanes et les camping-cars n'auront pas l'autorisation de stationner dès le samedi 11 juin à 8h, sur la D186 (Bonneville et Brizon), la D186A (Brizon) et sur le plateau de Solaison.

Les routes fermées dimanche

Les horaires peuvent évoluer selon l'avancée de la course.

De 14h30 à 17h, l'accès au col de la Colombière

De 15h30 à 19h, l'accès au plateau de Solaison

De 13h à 15h, la D912 de la limite des départements Savoie/Haute-Savoie au carrefour avec la D10 (Leschaux)

De 13h15 à 15h15, du carrefour D912/D10 au carrefour D10A/D1508 (Saint-Jorioz) par la D10 et la D10A

De 13h30 à 15h30, la D1508 du carrefour avec la D10A à celui avec la D142 (Faverges-Seythenex)

De 13h45 à 15h30, du carrefour D1508/D142 (Faverges-Seythenex) au carrefour D12/D12A (Saint-Ferréol) par la route d'Annecy, la rue de la République, la rue Carnot et la D12

De 13h50 à 16h, la D12 du carrefour avec la D12A à celui avec la rue de la Tournette (Thônes)

De 14h15 à 16h, du carrefour D12/rue de la Tournette au carrefour rue de la Saulne/D909 (Thônes) par la rue de la Tournette, la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue de la Saulne (Thônes)

De 14h15 à 16h15, la D909 du carrefour avec la rue de la Saulne à celui avec la D4 (Saint-Jean-de-Sixt)

De 14h30 à 16h45, la D4 du carrefour avec la D4 au col de la Colombière (le Reposoir)

De 15h à 17h, la D4 du col de la Colombière au carrefour D4/D304 (Scionzier)

De 15h15 à 17h, du carrefour D304/D4 au carrefour rue du Môle/D1205 (Scionzier) par la D304 et la rue du Môle

De 15h20 à 17h15, la D1205, du carrefour avec la rue du Môle à celui avec la D19 (Vougy)

De 15h30 à 17h15, la D19 du carrefour avec la D1205 à celui avec la D186 (Bonneville)

De 15h30 à 19h, du carrefour D19/D186 à l'arrivée au plateau de Solaison (Brizon) par la D186 et la D186A (Brizon)

De 13h30 à 15h30, la D1508 du carrefour avec la route du Stade (Saint-Jorioz) à celui avec la D10A (Saint-Jorioz)

De 13h45 à 15h30, la D1508 du carrefour avec la D182 (Val-de-Chaise) à celui avec la D142 (Faverges-Seythenex)

De 14h15 à 16H15, la D909 du carrefour avec la route du Pont -gare routière de Thônes) à celui avec la rue de la Saulne (Thônes)

De 15h15 à 17h, la D304 du carrefour avec l'avenue du stade (Scionzier) à celui avec la rue du Môle (Scionzier)

De 15h20 à 17h15, la D1205 du Rond-Point du Mont-Blanc à Cluses, au carrefour avec la rue du Môle (Scionzier)

De 15h30 à 17h15, la D19 du carrefour avec la D1205 (Bonneville) à celui avec la D186 (Bonneville)

La dernière étape du Critérium du Dauphiné dimanche 12 juin, entre la Savoie et la Haute-Savoie - Préfecture de la Haute-Savoie

Les voitures ne peuvent stationner sur aucune des voies du parcours, 4h avant le passage du premier véhicule.

La route peut être coupée temporairement ou réduite à une seule voie pendant une vingtaine de minutes, selon le passage des coureurs, tout le long du parcours de l'étape 8 entre Saint-Alban-Leysse (Savoie) et le Plateau de Solaison (Haute-Savoie). En Savoie cela concerne Saint-Alban-Leysse, Saint-Jean-d'Arvey, Les Déserts, Le Noyer, Lescheraines et Bellecombe-en-Bauges, entre 12h30 et 14h30.

La circulation sera particulièrement compliquée sur les rives du lac d'Annecy tout l'après-midi

La préfecture de Haute-Savoie rappelle que la présence du public est interdite "sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels, le long des lignes de chemins de fer, le long des voies particulièrement étroites ainsi que dans les virages à angle droit ou en épingle faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide".